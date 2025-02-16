Землетрясение в ВКО: паники и волнении среди населения нет

Акимат ВКО и ДЧС держат ситуацию на контроле, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

На пульт «112» Восточно-Казахстанской области поступило около 50 звонков из 9 районов.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Сходов лавин, селей-оползней не зафиксировано. Информация о землетрясении доведена до населения области.

С жителями проведена разъяснительная работа, паники и волнении среди населения нет.