Землетрясение в ВКО: паники и волнении среди населения нет

Происшествия
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Акимат ВКО и ДЧС держат ситуацию на контроле, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

На пульт «112» Восточно-Казахстанской области поступило около 50 звонков из 9 районов.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Сходов лавин, селей-оползней не зафиксировано. Информация о землетрясении доведена до населения области.

С жителями проведена разъяснительная работа, паники и волнении среди населения нет.

#землетрясение #ВКО #МЧС

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