Землетрясение в Японии увеличило площадь полуострова Ното

Площадь японского полуострова Ното выросла на 4,4 квадратных километра после землетрясения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: из открытых источников

Согласно данным исследований, проведенных Японским географическим обществом и Институтом сейсмологии при Токийском университете, береговая линия этого района в некоторых местах продвинулась на север на расстояние до 250 м.

Площадь полуострова Ното на главном японском острове Хонсю в результате произошедшего там 1 января землетрясения увеличилась на 4,4 кв. км. Из-за подъема морского дна береговая линия этого района в некоторых местах продвинулась на север на расстояние до 250 м, свидетельствуют данные исследований, проведенных Японским географическим обществом и Институтом сейсмологии при Токийском университете.

Их эксперты, как сообщается, провели замеры на месте, а также проанализировали снимки, сделанные из космоса.

По свидетельствам местных жителей, подъем дна произошел почти мгновенно и одновременно с землетрясением. В некоторых местах это создало естественные волнорезы и снизило возможный разрушительный эффект от цунами высотой от 3 до 5 м, вызванных подземным толчком.

Напомним, 1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (13:06 по времени Астаны), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, позже она была отменена.

3 января в префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. Эпицентр залегал на глубине 10 км под водой. 6 января сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Японии достигло 126 человек.

Ранее стало известно, что число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180.