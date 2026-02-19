Cетью сейсмических станций 19 февраля в 14:09 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney
Эпицентр расположен в 311 км на юго-восток от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- Алматинская обл. Райымбекский р-н с. Нарынкол - 3 балла, 66 км
- Алматинская обл. Кегенский р-н с. Кеген - 3 балла, 137 км
- Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты - 2 балла,193 км
- Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Кокпек - 2 балла, 201 км
- Жетысуская обл. Панфиловский р-н г. Жаркент - 2 балла, 224 км
- Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Шелек - 2 балла, 238 км
- Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Ж. Кайыпова - 2 балла, 266 км
- Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н с. Маловодное - 2 балла, 268 км
- Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н с. Тургень - 2 балла, 269 км
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области запущена «Горячая линия» с участием психолога 8 (727) 722-60-97.
В случае землетрясений в МЧС просят соблюдать 10 простых шагов:
- Сохраняйте спокойствие
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.