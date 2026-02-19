Землетрясения произошли на юге Казахстана

Cетью сейсмических станций 19 февраля в 14:09 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Эпицентр расположен в 311 км на юго-восток от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • Алматинская обл. Райымбекский р-н с. Нарынкол - 3 балла, 66 км
  • Алматинская обл. Кегенский р-н с. Кеген - 3 балла, 137 км
  • Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты - 2 балла,193 км
  • Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Кокпек - 2 балла, 201 км
  • Жетысуская обл. Панфиловский р-н г. Жаркент - 2 балла, 224 км
  • Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Шелек - 2 балла, 238 км
  • Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Ж. Кайыпова - 2 балла, 266 км
  • Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н с. Маловодное - 2 балла, 268 км
  • Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н с. Тургень - 2 балла, 269 км

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области запущена «Горячая линия» с участием психолога 8 (727) 722-60-97.

В случае землетрясений в МЧС просят соблюдать 10 простых шагов: 

  • Сохраняйте спокойствие
  • Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • Отойдите от мебели, окна, люстры;
  • Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
  • Отключите воду, газ электричество;
  • Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • Будьте готовы к повторным толчкам;
  • Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
