Cетью сейсмических станций 19 февраля в 14:09 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Эпицентр расположен в 311 км на юго-восток от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

Алматинская обл. Райымбекский р-н с. Нарынкол - 3 балла , 66 км

, 66 км Алматинская обл. Кегенский р-н с. Кеген - 3 балла , 137 км

, 137 км Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты - 2 балла ,193 км

,193 км Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Кокпек - 2 балла , 201 км

, 201 км Жетысуская обл. Панфиловский р-н г. Жаркент - 2 балла , 224 км

, 224 км Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Шелек - 2 балла , 238 км

, 238 км Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Ж. Кайыпова - 2 балла, 266 км

266 км Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н с. Маловодное - 2 балла , 268 км

, 268 км Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н с. Тургень - 2 балла, 269 км

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области запущена «Горячая линия» с участием психолога 8 (727) 722-60-97.

В случае землетрясений в МЧС просят соблюдать 10 простых шагов: