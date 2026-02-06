Николай Яковлев – известный в Жаркаинском районе ветеран, общественный деятель, которого знают и искренне уважают многие земляки. Односельчане частенько с гордостью приводят его друг другу в пример, а пожилые люди наставляют внуков: «Посмотри на Наке – он русский, а казахский знает лучше многих казахов». И это не просто слова. Житель села Нахимовка владеет языком не по обязанности, не по должности, а по внутреннему выбору, сделанному еще в детстве.

фото из архива. Н. Яковлева

Родился Николай Анатольевич в Чувашии. Когда мальчику было десять лет, семья переехала в Казахстан. Поселились они в селе Нахимовка тогда еще Державинского района. С тех пор его жизнь связана с этим степным краем, ставшим для него родным.

Казахский язык маленький Коля начал осваивать не на уроках – в то время казахский в школе велся всего один раз в неделю, а на улице, играя с соседскими ребятишками.

– Все свободное время проводил со своими курдасами, которые говорили между собой чаще по-казахски. Так разговорный язык постепенно становился частью моей повседневной жизни, – рассказывает Николай Анатольевич.

С особой теплотой он вспоминает бабушку семьи Жусупбековых. Пожилая соседка обращалась ко всем детям исключительно на казахском: она говорила любому из них: «Әй, балам, бері кел...», прося помочь то гусей загнать, то дров принести, сделать еще что-нибудь несложное по хозяйству. Коля не всегда улавливал смысл слов, но хорошо понимал жесты, ласковую интонацию. В благодарность бабушка угощала их вкусными баурсаками или конфетами. Именно тогда, по словам Николая Анатольевича, у него и зародилось желание узнать язык, появилось искреннее уважение к людям, которые на нем говорят.

К слову, в России он окончил четыре класса на чувашском языке, поэтому в Нахимовской школе его хотели снова отправить в четвертый класс. Мальчик очень переживал, поскольку не желал оставаться на второй год. Директор школы пошел навстречу и оставил его в пятом классе с испытательным сроком. Николай с задачей справился, более того, окончил школу без единой тройки. Уже тогда у сельского школьника проявлялась тяга к языкам, которые ему легко давались.

После восьмого класса нахимовские ребята обучались в Омурлыкской школе соседнего села Далабай, живя в интернате. Один из трех классов параллели был казахским. В нем учились практически одни девочки: шустрые, смешливые. Они частенько подсмеивались над ребятами из других классов, отпуская острые шуточки в их адрес на казахском. Понять, отчего то и дело весело взрываются смехом озорные девчонки, стало для паренька дополнительной мотивацией.

– Я стал чаще общаться с ними и не заметил, как втянулся, мой разговорный казахский становился все лучше и лучше, – вспоминает собеседник.

Хорошее знание языков пригодилось ему во взрослой жизни. Сразу после школы его пригласили работать учителем немецкого языка в родную Нахимовскую восьмилетнюю школу. Молодого активного парня избрали и секретарем комсомольской организации, где проявился его организаторский талант.

Затем была армия. Во время службы в Моск­ве он окончил годичную партийную школу. После демобилизации вернулся в родное село. Снова работал учителем немецкого языка, а также вел начальную военную подготовку.

В 1977 году односельчане избрали Яковлева председателем рабочего комитета совхоза. С марта 1979 года он почти 34 года проработал на руководящих должностях: председателем сельского совета, после – акимом села, акимом сельского округа. И именно государственный язык, по его словам, стал его помощником в работе. Он свободно выступал на собраниях, общался с пожилыми людьми. Легко находил общий язык с представителями разных национальностей: башкирами, татарами, украинцами, белорусами.

– Какой бы национальности ты ни был, какую бы должность ни занимал, язык народа, среди которого живешь, знать нужно, – убеж­ден Николай Анатольевич.

За годы жизни в одном селе он стал для односельчан своим человеком, уважаемым и авторитетным, к которому обращаются за советом, к мнению которого прислушиваются. А сам он утверждает:

– Считаю себя казахом. Почему бы и нет? Знаю язык своей страны, читаю, пишу, выступаю на нем. Я в Казахстане не родился, но пригодился.

Кстати, у Николая Яковлева интернациональная семья, в которой соблюдаются казахские, русские и чувашские традиции: две дочери вышли замуж за казахов, сын женился на казашке. У него 12 внуков и 2 правнучки.

А сам наш герой в свои 77 лет не перестает учиться. К примеру, услышав незнакомое казахское слово, обязательно запишет, посмотрит значение в словаре или в Интернете найдет, старается использовать его в речи.

Николай Яковлев – почетный гражданин Жаркаинского района, активный общественный деятель, председатель ветеранской первички, руководитель партийной организации «Amanat». Его приглашают на встречи, мероприятия, собрания. И где бы он ни был, считает своим долгом говорить о важности государственного языка.