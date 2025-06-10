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Районная прокуратура установила нарушения земельного законодательства, выразившиеся в незаконном предоставлении отделом земельных отношений физлицу земельного участка площадью 36 гектаров для коммерческого лесоразведения, в рекреационной зоне, предназначенной для отдыха и оздоровления населения, сообщает Kazpravda.kz

«По акту надзора Департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд. Решением суда договор аренды признан недействительным, земля кадастровой стоимостью 567 млн тенге вновь включена в состав земель рекреационного назначения. В результате принятых мер в Щучинске восстановлен правовой режим использования земель, относящихся к рекреационной зоне», – сказано в информации.

Там же добавили, что возвращение участка в рекреационный фонд позволило сохранить экологический баланс территории и предотвратить её дальнейшее нецелевое использование.