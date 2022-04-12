Предпосылок к удорожанию социального хлеба нет

Чтобы исключить дефицит на внутреннем рынке и сохранить загруженность мукомольных предприятий, Правительство вводит ограничение на экспорт зерна и муки.

Об этом на брифинге в СЦК заявил директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Азат Султанов.

– Ситуация в регионах стабильна. Цена меняться не будет, для этого нет предпосылок, – заверил он.

Спикер также сообщил, что в случае возникновения дефицита зерна на предприятиях в отдельных регионах либо резкого повышения цены на него будет задействована программа субсидирования, и сырье начнет поступать из ресурсов Продкорпорации. Стоимость будет установлена такая, чтобы позволяла производить хлеб по текущим ценам.

Что касается других хлебобулочных изделий, различных видов премиального хлеба, то их цена, как отметил Азат Султанов, будет варьироваться в зависимос­ти от стоимости сырья.

– Дефицита зерна нет, – заявил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и призвал не создавать ажиотаж.

По его данным, на 1 апреля в республике имелось 6,4 млн тонн зерна. С учетом внутреннего пот­ребления этого объема более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себя и отправить часть на экспорт, в том числе в виде муки.