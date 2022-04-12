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Зерно вопроса
Демченко Марина
корреспондент

Предпосылок к удорожанию социального хлеба нет

Чтобы исключить дефицит на внутреннем рынке и сохранить загруженность мукомольных предприятий, Правительство вводит ограничение на экспорт зерна и муки.

Об этом на брифинге в СЦК заявил директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Азат Султанов.

– Ситуация в регионах стабильна. Цена меняться не будет, для этого нет предпосылок, – заверил он.

Спикер также сообщил, что в случае возникновения дефицита зерна на предприятиях в отдельных регионах либо резкого повышения цены на него будет задействована программа субсидирования, и сырье начнет поступать из ресурсов Продкорпорации. Стоимость будет установлена такая, чтобы позволяла производить хлеб по текущим ценам.

Что касается других хлебобулочных изделий, различных видов премиального хлеба, то их цена, как отметил Азат Султанов, будет варьироваться в зависимос­ти от стоимости сырья.

– Дефицита зерна нет, – заявил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и призвал не создавать ажиотаж.

По его данным, на 1 апреля в республике имелось 6,4 млн тонн зерна. С учетом внутреннего пот­ребления этого объема более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себя и отправить часть на экспорт, в том числе в виде муки.

– Ежегодно мы производим 3 миллиона тонн муки, но половина этого объема отправляется на экспорт... Если говорить о причинах поднимаемого вопроса, то дело, на наш взгляд, не в количестве зерна, имеющегося в стране, а в цене на него. Ранее наши мукомольные предприя­тия активно импортировали пшеницу из России по более низкой цене, особенно приграничные области – Павлодарская, Северо-Казахстанская, а казахстанское зерно уходило в основном на экспорт, – пояснил Айдарбек Сапаров.

Этот баланс сохранялся до введения Россией запрета на вывоз зерновых культур. Принятое соседом решение теперь вынуждает наших мукомолов срочно переходить на закупки на внутреннем рынке, где цена на зерно подросла. Причем из имеющихся 6,4 млн тонн 3,4 млн тонн зерна до сих пор хранится у его производителей, которые не спешат его продавать, рассчитывая получить за свою продукцию более высокую цену.

– Земледельцам нужны средст­ва на проведение весенне-полевых работ, обслуживание кредитов. При справедливой цене на зерно они, конечно же, начнут продавать имеющиеся запасы, – полагает Айдарбек Сапаров.

Первый вице-министр также проинформировал: дабы исключить дефицит на внут­реннем рынке и сохранить загруженность мукомольных предприятий, 1 апреля 2022 года принято решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня.

Объем квоты на пшеницу – 1 млн тонн, на муку – 300 тыс. тонн. Кроме того, для оценки реальной ситуации на внут­реннем рынке министерством совместно с Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам и местными исполнительными органами проводится инвентаризация пшеницы в регионах.

Как подчеркнул Айдарбек Сапаров, введено квотирование, а не полный запрет. Ведомство намерено наблюдать за ситуацией на зерновом рынке вплоть до 15 июня, а после будет решать, вводить или не вводить полный запрет.

Что касается обеспечения мукой, то по состоянию на 7  апреля ее запасы составляют 118 тыс. тонн.

– Этого в полной мере достаточно для обеспечения внут­ренней потребности, – подчерк­нул Айдарбек Сапаров.

Помимо этого, в закромах Продкорпорации имеется более 800 тыс. тонн зерна, которые в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок для стабилизации ситуации.

– В январе принято решение направить зерно по удешевленной цене (по 90 тыс. тенге) регионам на социальный хлеб. Но январские, февральские заявки до сих пор не поступили. Только в марте начали поступать. Спроса на зерно в январе – феврале не было, – добавил Айдарбек Сапаров.

Более того, он заверил, что отечественные мукомолы не остановят мельницы.

– Если они считают, что зерно дорого приобретать у аграриев, то для стабилизации ценовой ситуации мы готовы направить им сырье из запасов Продкорпорации, – отметил спикер.

Проблемы с поставками зерна в настоящее время испытывают мельницы в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

Как пояснила в ходе брифинга директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции Минсельхоза РК Назгуль Хатепова, в этих областях находятся 45–50 мукомольных предприятий. Около половины из них ранее работали с российским сырьем. Теперь же, в связи с ограничениями, введенными Российской Федерацией, данные производства вынуждены закупать пшеницу на внутреннем рынке.

По словам Назгуль Хатеповой, после получения заявок Продовольственная контракт­ная корпорация может начать завозить свою пшеницу в регионы. 

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