В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область делегация ФПРК во главе с Председателем Сатыбалды Даулеталиным также встретилась с трудовыми коллективами ряда крестьянских хозяйств в ауле имени Бауыржана Момышулы Жуалынского района.

Встреча прошла на базе крестьянского хозяйства «Жайық». На 700 гектарах работники хозяйства выращивают зерновые культуры - пшеницу, ячмень. За 21 год существования КХ «Жайық» впервые создали первичную профсоюзную организацию. Рассказывая о своей деятельности, члены аграрной «первички» поделились своими проблемами.

По их словам, в начале посевных работ в последние годы аграрии сталкиваются с наболевшей проблемой – плохим качеством закупаемой сельхозтехники. Приобретать дорогостоящие комбайны у сельчан не хватает средств.

«Деятельность наших крестьянских хозяйств сложно назвать бизнесом. Наши доходы едва ли покрывают расходы на комплектующие и технику, которая дорожает каждый сезон. Да и качество предлагаемой на рынке сельхозтехники очень низкое, бывает через две недели выходит из строя. Чтобы сельское хозяйство развивалось нужно в него вкладывать», - говорят работники крестьянских хозяйств.

Однако, по их мнению, программа субсидирования агропромышленного комплекса оставляет желать лучшего.

«Казагрофинанс», «Даму» и банки второго уровня являются посредниками, зарабатывающими на передаче денег от государства аграриям. Нам необходим специализированный аграрный банк, который напрямую будет работать с сельхозпредприятиями. Просим содействия Федерации профсоюзов в решении этого вопроса», - обратился к руководству ФПРК глава крестьянского хозяйства Жайық» Сеит Жайыков.

По словам работников сельхозформирований, другая не менее важная проблема на селе – нехватка кадров.

«Молодежь в селе не задерживается, даже обучившись в колледже на механизаторов, молодые люди стараются не возвращаться в аулы, уезжают в большие города», - сетуют сельчане.

Выслушав просьбы работников крестьянских хозяйств, Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин заверил аграриев, что их просьбы будут доведены до социальных партнеров на республиканском уровне.

«Вы говорите не только о проблемах, но и предлагаете пути их решения. Ваши предложения мы готовы обсудить с нашими социальными партнерами - Министерством сельского хозяйства и Правительством РК. Многие государственные программы должны обсуждаться не только в высоких кабинетах, но и учитывать мнения людей от сохи», - поделился своим видением Сатыбалды Даулеталин.

Уже в ближайшее время работники крестьянских хозяйств Жуалынского района Жамбылской области намерены предоставить в Федерацию профсоюзов РК обращение с конкретными вопросами сельской повестки дня.