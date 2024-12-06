Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике

Образование
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Об этом примечательном факте сообщил глава региона Ербол Карашукеев

фото с сайта СЦК

На брифинге в СЦК аким области подчеркнул, что в этом году продолжаются масштабные реформы, обозначенные в пос­ланиях Главы государства Касым-Жомарта Токаева. За 10 месяцев рост экономики составил 4,5%. Показатель обеспечен положительной динамикой в промышленности (0,8%), строи­тельстве (22,6%), вводе жилья (3,5%), торговле (2,5%), транс­порте (13,6%), связи (8,8%).

Объем промышленной продукции составил 727,8 млрд тенге. Приоритетом остаются развитие производств высокого передела в обрабатывающей промышленнос­ти и использование собственного сырья. Доля обрабатывающего сектора в экономике занимает 65,4%.

Основные точки роста – химичес­кая и строительная индуст­рии. С начала года жамбылская химическая промышленность произвела продукции на 212 млрд тенге, обеспечивая свыше 77% экспорта области, а доля ее в объеме производства химичес­кой продукции всего Казахстана сос­тавила 24%.

В регионе открыто 48 месторож­дений фосфоритов с запасом 13 млрд тонн. Предприятия облас­ти производят в республиканском разрезе 100% фосфора, 81% – минеральных удобрений. К 2030 году планируется наладить ежегодное производство миллиона тонн премиальных марок удобрений и продуктов высокого передела.

Другим драйвером роста следует считать строительную индустрию. Предприятия в этой отрасли производят в республиканском разрезе 87% гипса и 13% портландцемента. Самое богатое месторождение по разведанным запасам гипса (50 млн тонн) в Казахстане – «Улькен-Бурултау» находится в Жамбылской области.

Жамбылская область – место сосредоточения инвестиций: 80 инвес­тиционных проектов со временем дадут более 6,5 тыс. рабочих мест В Жамбылской области формируется гибкая инвестиционная политика, что подтверждается крупными проектами в индустриальном секторе и ВИЭ. В области успешно развивается жилищное строительство. В нынешнем году здесь в два раза больше было выделено средств на жилищное строи­тельство и выкуп квартир.

Ербол Карашукеев сообщил, что с начала года регион ввел в эксплуа­тацию 577,1 тыс. кв. метров жилья (при плане – 750,0 тыс. кв. метров). За счет строительства и выкупа квартир планируется обеспечить жильем 1 963 семьи из социально уязвимых категорий, что на 75% больше по сравнению с прошлым годом.

В рамках проекта «Әулиеата жас­тары» жилье получат 140 молодых семей. До конца года в Жамбылской области планируется ввести в эксплуа­тацию 15 объектов образования, 23 – здравоохранения, 10 физкультурно-оздоровительных комплексов, восемь объектов культуры.

В рамках развития социальной инфраструктуры в регионе в общей сложности запланировано строительство 36 объектов образования (10 600 мест), из них на сегодня введено 13, в том чис­ле три комфортные школы. До конца года планируется сдать еще два объекта. В результате будут решены проблемы семи школ с дефицитом ученических мест, трех трехсменных, трех – ветхих и двух – аварийных.

Особо глава региона остановился на достижениях иного рода… На республиканском конкурсе научных проектов по общеобразовательным предметам жамбылская сборная коман­да заняла первое место и 15-й (!) год подряд стала лучшей командой. Звание лучших жамбылские школьники подтвердили и по итогам рес­публиканской олимпиады. По результатам исследования PISA жамбылские школы показали лучшие результаты, заняв первое место по республике.

Что касается сферы здравоохранения, то из строящихся 26 объектов до конца года будет введено 23, в том числе 20 – в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения». За счет бюджетных средств на 5 млрд тенге приобретено 18 единиц медицинской диагностической техники (четыре компьютерных томографа, пять комплексных рентген-аппаратов, два аппарата УЗИ, два маммо­графа, три аппарата флюорографии, нейронавигационная система, передвижной рентген-аппарат и 38 единиц санитарного транспорта).

В ходе брифинга на площадке СЦК журналисты поинтересовались у акима тем, как решается проблема с возмещением убытков жителям 13 многоэтажек в Таразе, квартиры которых залило из-за незавершенного ремонта крыши. Дело в том, что подрядные компании взялись за капитальный ремонт домов лишь в начале осени, в самый сезон дождей... Ербол Карашукеев ответил, что знает об этой проблеме. Подрядчиков уже обязали возместить горожанам ущерб. Все пострадавшие квартиры будут отремонтированы за счет подрядчиков. Уроки из случившегося извлечены, и теперь в сезон дождей никакие ремонты кровли вестись не будут.

Также СМИ заинтересовались планами областного акимата по развитию возобновляемых источников энергии, ведь Жамбылская область лидирует по этому показателю. Руководитель региона сообщил, что в ближайшие годы область намерена стать безусловным лидером по объемам генерации электроэнергии из возобновляемых источников. Сейчас здесь функционируют 22 ВИЭ мощностью 571 МВт. Действуют 10 ветряных электростанций, шесть солнечных и столько же гидроэлектростанций. Осуществляются другие крупные проекты. К примеру, в Мойынкумском районе – по строительству ветрогенераторной электростанции мощностью в 1 ГВт. Проекты в Таласском, Сарысуском и Мойынкумском райо­нах будут реализованы силами и за счет инвесторов из Франции, Арабских Эмиратов и Китая.

По словам акима, ввод новых возобновляемых источников энергии позитивно отразится на социально-экономическом развитии региона, будет способствовать появлению новых рабочих мест.

#аким #Жамбылская область #брифинг

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