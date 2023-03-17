Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК

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В Астане состоялась Выборная конференция Федерации тяжелой атлетики РК, на которой был избран новый глава федерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.

Изначально на пост президента федерации были заявлены две кандидатуры – Илья Ильин и Гаджи Гаджиев. Однако, по инициативе кандидатов и при поддержке членов ФТА РК, возглавить федерацию было предложено Тусупбекову Жанату Рашидовичу.

Члены федерации, 26 человек, единогласно поддержали кандидатуру Жаната Тусупбекова.

"Жанат Рашидович возглавлял ФТА РК с 2013 по 2022 год. Под его руководством сборная Казахстана завоевала восемь олимпийских медалей (шесть в 2016 году и две - в 2020)", - отметили в федерации.