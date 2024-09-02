Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире в Словении

Спортсменка отметилась золотой наградой в категории до 11 лет

Фото: пресс-служба НОК РК

В Словении (город Оточец) близится к завершению международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender. Казахстанка Жания Бекмухамбетова завоевала две медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменка отметилась золотой наградой в категории до 11 лет.

Также она стала третьей обладательницей бронзы в соревнованиях среди спортсменов до 13 лет.

В августе Жания заняла первое место на турнире WTT Youth Contender в Хорватии, напомнили в НОК.