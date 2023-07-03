Какая погода ожидает казахстанцев на День столицы

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РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 4-6 июля, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

На большей части страны сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются 6 июля на востоке, юго-востоке и в центре республики, возможен град.

Лишь на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков.

Ожидается также постепенное повышение дневных температур на западе до +33+39°С, а на остальной территории республики прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха: на северо-западе и в центре – до +25+35°С, на севере – до +25+30°С, на востоке и на юго-востоке – до +20+30°С, на юге +25+38°С.