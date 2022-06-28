Жара в Токио в конце июня стала рекордной за 147 лет наблюдений

В период с 21 июня и с учетом прогнозов на 29 и 30 июня среднесуточная температура в столице Японии составит 32,8 градуса Цельсия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на TACC.

Средняя температура воздуха в конце июня в Токио стала рекордно высокой для этого периода за все время наблюдений, которые ведутся с 1875 года. Об этом сообщила во вторник газета Nikkei.

Так, в период с 21 июня и с учетом прогнозов на 29 и 30 июня среднесуточная температура в Токио составит 32,8 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд 30,8 градуса Цельсия был установлен в 1946 и 1963 годах.

Жаркая погода в столице Японии в июне установилась после окончания сезона дождей в конце прошлой недели. Для столичного региона этот сезон дождей стал самым коротким с 1951 года, когда японские метеорологи начали вести подобную статистику. На минувших выходных в городе Исэсаки на востоке Японии был установлен абсолютный температурный рекорд для июня - 40,1 градуса Цельсия.

Японские власти призывают жителей страны, в особенности пожилых, быть внимательными к своему состоянию здоровья, не проводить много времени на солнце и пить больше воды.