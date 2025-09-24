Фото: пресс-служба партии AMANAT

Сегодня под динамическим наблюдением врачей-наркологов находятся более 18 тысяч человек, и большая часть из них – молодёжь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии AMANAT

За последние 5 лет объём изъятых синтетических наркотиков вырос в 143 раза, а только за этот год правоохранительные органы выявили свыше 5 тысяч наркопреступлений. Эта статистика отражает тревожную реальность: наркомания перестала быть абстрактной угрозой и превратилась в болезнь целого поколения.

Молодёжное крыло «Жастар Рухы» партии AMANAT уже третий год подряд продолжает по всей стране акцию «Есірткіге жол жоқ!», ставшую одним из ключевых направлений работы по противодействию наркомании и наркопреступности.

Инициатива объединяет тысячи активистов, которые ежедневно вносят свой вклад в борьбу с наркопропагандой, укрепление принципа «Закона и Порядка» и популяризацию здорового образа жизни.

Акция реализуется в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, неоднократно подчеркивавшего необходимость ужесточения борьбы с наркоманией.

В январе этого года Президент подписал закон, усиливающий ответственность за наркопреступления и вводящий пожизненные сроки для организаторов наркобизнеса и недобросовестных правоохранителей. Закон был разработан депутатами Мажилиса, членами фракции партии AMANAT.

А на заседании Совета Безопасности в августе этого года Глава государства особо подчеркнул, что политика государства должна быть гибкой по отношению к наркозависимым, но жесткой и нетерпимой в отношении наркобизнеса.

«Наркопреступники активно используют новые информационные технологии. Через чаты в социальных сетях они привлекают молодых людей способом легкого заработка и делают из них наркокурьеров. Нельзя недооценивать ту угрозу, которая нависла над целым поколением. И поэтому Президент неоднократно обращает внимание на это социальное зло. Свой вклад в борьбу с наркотизмом вносим и мы. Менее чем за три года мы смогли уничтожить 12 тысяч наркографитти», – сказала председатель «Жастар Рухы» Акерке Искандерова.

Одним лишь уничтожением рекламы наркотиков рухтастар не ограничиваются, распространяя информационные материалы среди молодежи, организуя сотни встреч и флешмобов. Только в последние месяцы в акции приняли участие порядка 5 тысяч молодых людей в разных регионах страны.

К примеру, в Усть-Каменогорске сотрудники полиции организовали для студентов образцово-показательное выступление по задержанию наркокурьеров. Правоохранители напоминают, что за распространение рекламы наркотиков с помощью граффити предусмотрена уголовная ответственность. Сейчас в регионе работает особая мониторинговая группа. Они направляют в полицию информацию о рекламе запрещённых веществ.

Особое внимание уделяется формированию ценностей здорового образа жизни. Через проект «Чемпиондық рух» молодежное крыло «Жастар Рухы» привлекает подростков и студентов к занятиям спортом, встречам с чемпионами и мотивационным сессиям. В рамках этой программы во всех регионах проходят спортивные турниры, мастер-классы и тренировки, к которым подключились десятки именитых спортсменов и тысячи юных участников.

Помимо спортивных инициатив, движение активно использует современные форматы работы с молодежью: диалоговые площадки Bir Tolqynda и «Рухтастар Cases», а также инновационные проекты в сфере IT. Так, в партнерстве с Astana Hub в 2023 году был проведён хакатон AMANAT TECH, где молодые программисты представили решения для противодействия наркомании и поддержки реабилитации зависимых.

Таким образом молодежное крыло «Жастар Рухы» способствует формированию в стране культуры нетерпимости к наркотикам, а также продвигает в обществе принцип «Закон и порядок».

Рухтастар ведут системную и непрерывную работу по всем направлениям – от закрашивания наркорекламы на стенах до создания новых цифровых сервисов. Акция «Есірткіге жол жоқ!» стала устойчивым движением, которое объединяет усилия государства, партии и самой молодежи ради защиты будущего страны.