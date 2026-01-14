Ждем успеха от «Торпедо» Хоккей 14 января 2026 г. 3:00 9 Аскар Бейсенбаев специальный корреспондент Сегодня в Ноттингеме (Великобритания) стартует финальная часть розыгрыша Континентального кубка, в котором участвуют известные хоккейные клубы Европы. Казахстан на этом турнире представляет усть-каменогорское «Торпедо». фото ХК "Торпедо" Матчи пройдут в двух группах, где команды сыграют по круговой системе. Соперниками «Торпедо» на групповом этапе станут датский «Хернинг Блю Фокс» (матч состоится уже завтра) и французский «Анже Дакс» (с ними мы сыграем 16 января). В другой группе встретятся хозяева льда – «Ноттингем Пантерс», польский «ГКС Катовице» и латвийский «Мого». Победители групп встретятся в финальном раунде в матче за золото 18 января, а занявшие второе место 17-го сыграют за бронзу. Напомним, в связи с отказом действующего чемпиона страны – кокшетауского «Арлана» от участия в финальном розыгрыше Континентального кубка прошлого сезона Международной федерацией хоккея принято решение об отстранении нашего клуба от участия в турнире. В связи с этим за почетный трофей поборется «Торпедо» – серебряный призер национального первенства. Между тем казахстанские клубы вновь приступили к играм в национальном чемпионате. После 40 игр с 63 набранными очками лидирует карагандинская «Сарыарка», которая провела дома два поединка против «Горняка» из Рудного и, уступив в первой встрече со счетом 1:3, потом взяла реванш, выиграв 4:1. В Петропавловске «Кулагер» принимал «Актобе» и отпраздновал две победы. Вначале клуб, представляющий Северо-Казахстанскую область, выиграл за пределами основного времени в серии буллитов со счетом 5:4, а потом и в основное время – 4:1. Аутсайдер нынешнего чемпионата павлодарский «Иртыш» сыграл два домашних матча с атырауским «Бейбарысом» и уступил со счетом 2:5 и 2:11. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА М Команда И Ш О 1 «Сарыарка» 40 177-81 63 2 «Номад» 38 157-80 62 3 «Торпедо» 38 159-66 59 4 «Арлан» 38 116-96 53 5 «Кулагер» 38 122-89 48 6 «Бейбарыс» 40 122-116 41 7 «Горняк» 40 116-138 34 8 «Алматы» 36 98-111 34 9 «Актобе» 40 64-146 18 10 «Иртыш» 40 48-256 5 #Спорт #хоккей #Торпедо