Матчи пройдут в двух группах, где команды сыграют по круговой системе. Соперниками «Торпедо» на групповом этапе станут датский «Хернинг Блю Фокс» (матч состоится уже завтра) и французский «Анже Дакс» (с ними мы сыграем 16 января). В другой группе встретятся хозяева льда – «Ноттингем Пантерс», польский «ГКС Катовице» и латвийский «Мого». Победители групп встретятся в финальном раунде в матче за золото 18 января, а занявшие второе место 17-го сыграют за бронзу.

Напомним, в связи с отказом действующего чемпиона страны – кокшетауского «Арлана» от участия в финальном розыгрыше Континентального кубка прошлого сезона Международной федерацией хоккея принято решение об отстранении нашего клуба от участия в турнире. В связи с этим за почетный трофей поборется «Торпедо» – серебряный призер национального первенства.

Между тем казахстанские клубы вновь приступили к играм в национальном чемпионате. После 40 игр с 63 набранными очками лидирует карагандинская «Сарыарка», которая провела дома два поединка против «Горняка» из Рудного и, уступив в первой встрече со счетом 1:3, потом взяла реванш, выиграв 4:1.

В Петропавловске «Кулагер» принимал «Актобе» и отпраздновал две победы. Вначале клуб, представляющий Северо-Казахстанскую область, выиграл за пределами основного времени в серии буллитов со счетом 5:4, а потом и в основное время – 4:1. Аутсайдер нынешнего чемпионата павлодарский «Иртыш» сыграл два домашних матча с атырауским «Бейбарысом» и уступил со счетом 2:5 и 2:11.

ЧЕМПИОНАТ

КАЗАХСТАНА