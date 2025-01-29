Жене - цветы, детям - мороженое!

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Вчера президент сказал о том, что пришло время затянуть пояса и жить по средствам, так вот в нашей семье этого принципа неукоснительно придерживается только супруга.

У меня и у младшей дочери карманных денег в конце месяца практически не остается.

- Папа, я хочу мороженое, - тихо шепчет младшенькая.

- ⁠Попроси у мамы денег, тогда мы вдвоём пойдём в магазин, - также тихо шепчу я.

Мы оба поглядываем в сторону нашего «министра финансов», моей жены и матери моих дочерей, которая стоит у кухонной плиты.

- Я вам денег не дам, - оборачивается она к нам, - у вас у каждого есть свой ежемесячный бюджет. Не смогли сэкономить - это ваши проблемы. Ждите начала месяца, когда деньги распределять буду.

Мы с дочкой вздыхаем.

Я начинаю учить младшую, рассказываю, как правильно распределять семейный бюджет.

- Каждый месяц после зарплаты я даю маме деньги, она распределяет на хозяйство и потом выделяет вам, своим детям на расходы. Себе я оставляю на обеды, на кофе. Но мама знает, сколько я себе оставляю на свои нужды.

- ⁠И ещё я делаю себе заначку, - таинственно озираюсь я по сторонам и тихо шепчу дочурке. - ⁠Так каждый мужчина, муж в семье делает, - поясняю я очень тихо.

- ⁠Папа, а где твоя заначка? - также тихо шепчет младшая, - пошли мороженое купим.

Мы с женой смеемся. На то и мужская заначка, чтобы тратить на своих.

А приучать детей к бережливому отношению к деньгам нужно с ранних лет.