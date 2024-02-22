Женщина погибла в ДТП с участием трех авто в Астане
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Последствия крупного ДТП попали на видео в Астане. Полиция дала официальный комментарий, передает корреспондент Kazpravda.kz
На перекрестке столкнулись автобус и КамАЗ.
— По факту ДТП на перекрестке Мухамедханова - Омарова с участием грузовой автомашины, маршрутного автобуса и внедорожника Toyota Prado возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа департамента полиции Астаны, — отметили в ДП.
В пресс-службе сообщили, что в результате происшествия женщина-пешеход погибла на месте.