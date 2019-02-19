Женщина родила сразу семерых детей в Ираке

В иракской провинции Дияла женщина родила сразу шестерых девочек и одного мальчика, передает Life.ru.
Как сообщает Daily Mail, 25-летняя жительница Ирака рожала естественным путем. Роды прошли успешно и в пресс-службе департамента здравоохранения провинции подтвердили, что молодая мама и ее малыши чувствуют себя хорошо.
Отмечается, что это "беспрецедентный" случай для страны.
Отец семейства признался, что супруги не планировали пополнение семейства, однако теперь у них десять детей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане выросли пособия по рождению и уходу за ребенком до 1 года.