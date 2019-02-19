В мире
Женщина родила сразу семерых детей в Ираке
В иракской провинции Дияла женщина родила сразу шестерых девочек и одного мальчика, передает Life.ru.   

Как сообщает Daily Mail, 25-летняя жительница Ирака рожала естественным путем. Роды прошли успешно и в пресс-службе департамента здравоохранения провинции подтвердили, что молодая мама и ее малыши чувствуют себя хорошо.

Отмечается, что это "беспрецедентный" случай для страны.

Отец семейства признался, что супруги не планировали пополнение семейства, однако теперь у них десять детей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане выросли пособия по рождению и уходу за ребенком до 1 года.

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