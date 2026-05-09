Женщина упала в глубокий колодец в Туркестане

Благодаря слаженным действиям спасателей пострадавшую удалось быстро поднять на поверхность
В Туркестане спасена женщина, упавшая в глубокий колодец, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
На улице Юсупова на территории частного жилого дома при неизвестных обстоятельствах в колодец с водой глубиной около 12 метров упала женщина 1976 года рождения.
Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно провели спасательные работы, извлекли пострадавшую из колодца и передали бригаде скорой медицинской помощи.