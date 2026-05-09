Женщина упала в глубокий колодец в Туркестане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Туркестане спасена женщина, упавшая в глубокий колодец, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

На улице Юсупова на территории частного жилого дома при неизвестных обстоятельствах в колодец с водой глубиной около 12 метров упала женщина 1976 года рождения.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно провели спасательные работы, извлекли пострадавшую из колодца и передали бригаде скорой медицинской помощи.