Заявки принимают как у начинающих фермеров, так и у руководителей крупных агропредприятий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальному конкурсу Lady Farmer дан старт. Он проводится в целях поддержки и развития женщин, работающих или ведущих бизнес в агропромышленном комплексе страны, сообщает Kazpravda.kz

По данным МСХ, инициатива предоставляет возможность женщинам, занятым в сельском хозяйстве, продемонстрировать свои достижения, поделиться опытом и получить заслуженное признание за вклад в развитие агросектора.

Согласно данным национальной статистики, в сельской местности Казахстана проживает более трёх миллионов женщин, значительная часть которых работает в сферах образования, здравоохранения, торговли и сельского хозяйства. Каждое четвёртое фермерское хозяйство или ИП в стране возглавляет женщина.

По словам организаторов, принять участие в конкурсе могут как начинающие фермеры, так и руководители крупных агропредприятий. Особый акцент будет сделан на тех участницах, кто внедряют инновации, ищут нестандартные решения и стремятся развивать своё хозяйство.

Финалистки будут определены в номинациях AgroQueen 2025, Miss Green Energy, «Ауыл Girl Power». В состав жюри войдут представители аграрных СМИ и известные агроблогеры.

Финал конкурса и церемония награждения состоятся 17 июля в рамках международной специализированной выставки-демонстрации «Казахстанский День поля Jańa Dala / Green Day 2025».

Организатором конкурса выступила компания «EXPO TIME» при поддержке посольства Великобритании в РК.

Для участия необходимо заполнить анкету и направить информацию о своих достижениях, применяемых подходах и вкладе в аграрное развитие.

Заполнить анкету можно по этой ссылке. Заявки принимаются до 1 июля 2025 года.