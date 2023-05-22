Женщины-полицейские отныне патрулируют дорожное движение в Жанаозене

В Жанаозене женщины-полицейские вышли на патрулирование территории города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот с видео ДП Мангистауской области

Стражи порядка, совмещающие нелегкую службу с заботой о семье, теперь также несут ответственность за безопасность дорожного движения.

Отныне в обязанности женщин-полицейских входит останавливать автомобили, совершившие правонарушения, составлять соответствующие протоколы, выезжать на дорожные аварии и вызовы, проводить профилактические работы с нарушителями Правил дорожного движения.

Представительницы прекрасного пола, носящие погоны на плечах, наравне с мужчинами достойно выполняют свои служебные обязанности, заключили в ДП.