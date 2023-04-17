Женская сборная Казахстана впервые поднялась на 7-е место мирового рейтинга
142
Национальная женская теннисная команда Казахстана взлетела с 10-го на 7-е место в обновленном рейтинге Billie Jean King Cup. Это наивысшая позиция в истории нашей национальной женской команды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.
Казахстанская сборная обошла такие команды, как Италия, США, Германия, Румыния, Бельгия, Великобритания.
Казахстанки дома победили команду Польши со счетом 3:1 в квалификации командного чемпионата мира и вышли в финальный раунд турнира, который пройдет в ноябре текущего года.
Лидером мирового рейтинга остается сборная Швейцарии, действующая чемпионка Billie Jean King Cup.
Топ-10 рейтинга Billie Jean King Cup выглядит следующим образом: