Первый полёт совершил женский экипаж Академии гражданской авиации

Экипаж, состоящий только из девушек, совершил на аэродроме Тараза первый полет в истории лётной практики Академии гражданской авиации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА Минтранспорта

Фото: пресс-служба КГА

Исторический экипаж состоял из пилота-инструктора Аделины Луценко и студентки Екатерины Стёпиной. Девушки поднялись на одномоторном учебном самолете Tecnam 2002JF.

«Ощущения, в основном, такие же, как во время любого другого полёта со студентом. Для меня это само собой разумеющаяся ситуация. У меня у самой во время обучения было два инструктора-девушки. Несмотря на это, также ощутила гордость, всё-таки первый женский экипаж академии, и одновременно с этим грусть, что это произошло только в 2024 году», – поделилась впечатлениями Аделина.

За девушкой закрепили двоих студентов, которых она будет сопровождать во время лётной практики.

Аделина Луценко ранее прошла сертификацию Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) в Испании. Она является пилотом-инструктором международного класса, отметили в КГА.