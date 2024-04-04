Жестоко избивший юношу мужчина задержан в Алматы
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В изолятор помещен и его подельник, запечатлевший расправу на видео, передает Kazpravda.kz
По факту самоуправства с применением насилия возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, за соучастие в уголовном преступлении задержан второй участник, снимавший на видео, и водворен в ИВС», - сообщили в МВД Казахстана.
Следствие продолжается.
Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых мужчина жестоко избивает юношу, нанося ему удары кулаками и ногами.