Жестоко избивший юношу мужчина задержан в Алматы

По факту самоуправства с применением насилия возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, за соучастие в уголовном преступлении задержан второй участник, снимавший на видео, и водворен в ИВС», - сообщили в МВД Казахстана.