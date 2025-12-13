По его словам, за сравнительно короткий период область Жетысу достигла видимых успехов в промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре и социальной сфере, став одним из лидеров среди регионов по темпам роста экономики.

– Главной задачей остается повышение благосостояния граж­дан и устойчивое развитие области на основе рационального использования природных и человеческих ресурсов, – подчерк­нул Бейбит Исабаев. – Валовый региональный продукт по итогам 2024-го достиг 2,2 триллиона тенге, что на 14,8 процента больше показателя предыдущего года. К концу 2025-го ожидается рост ВРП до 2,7 триллиона тенге. В экономику привлечено свыше 397 миллиардов тенге инвестиций, причем доля частных вложений превышает 70 процентов. За три года создано более 108 тысяч рабочих мест, значительная часть из них – постоянные. Уровень безработицы снизился до 4,7 процента, а доходы населения выросли почти на 20 процентов.

Среднемесячная заработная плата в регионе увеличилась до 331 тыс. тенге, а среднедушевой доход достиг 172 тыс. тенге. Вдвое сократилось число получателей адресной социальной помощи.

Область Жетысу, как отметил аким, остается аграрным регионом. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 5%, в аграрный сектор привлечено 25 млрд тенге инвестиций. До 2027 года планируется претворить в жизнь 23 проекта общей стоимостью 94,4 млрд тенге.

За три года удалось вернуть в оборот более 700 тыс. га неис­пользуемых земель, еще свыше 600 тыс. га возвращено в госсобственность. Доля переработки сельхозпродукции выросла с 49 до 68%. При этом регион нацелен достичь уровня 80%.

– Мы видим потенциал в модернизации сельского хозяйства, применении новых технологий и развитии переработки, – заявил аким области. – Определенные успехи зафиксированы в промышленности: рост ее объемов, по прогнозам, составит пять процентов по итогам года. За три года открыто 27 новых произ­водств, создано 1 571 рабочее место. Среди флагманских проектов – модернизация завода «Кайнар АКБ», запуск предприятий ASMA Industrial и сооружение ветряных электростанций мощностью по 50 мегаватт. Всего в области функ­ционирует 18 объек­тов возобновляемой энергетики с общей мощностью 251 мегаватт.

Одним из важнейших драйверов развития региона остается транспортно-логистический потенциал. В рамках СЭЗ «Хоргос» реализовано 32 проекта, включая расширение сухого порта KTZE – Khorgos Gateway. Полнос­тью завершена реконструкция всех автомагистралей республиканского значения. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 95% областных дорог, в 188 населенных пунктах проведен ремонт внутрипоселковых улиц.

Важную роль в жизни региона играют проекты по обеспечению водой и газом. Доля населения, подключенного к централизованному водоснабжению, достигла 99,9%, а уровень газификации вырос до 72%. Летом завершилось строительство магистрального газопровода Талдыкорган – Учарал. К 2028 году газ подведут уже к 210 населенным пунктам области.

Особое внимание уделяется развитию туризма. За три года отрасль получила 53 млрд тенге инвестиций, построено 64 туристических объекта, успешно развиваются зоны отдыха на озерах Алаколь и Балхаш. Для удобства гостей обустраиваются новые пляжи, прокладываются инженерные сети, строятся современные визит-центры.

– Туризм Жетысу должен стать визитной карточкой региона. Природные богатства и современная инфраструктура создают для этого все возможности, – отметил глава региона.

Большие перемены происходят и в социальной сфере. За три года введено свыше миллиона квадратных метров жилья, построено и отремонтировано 276 социальных объектов – школ, больниц, культурных и спортивных учреждений. Решен вопрос с трехсменкой и аварийными школами, повсеместно внедряются цифровые сервисы. Система e-Zhetysu автоматизировала

запись детей в учебные заведения, региональная геоин­формацион­ная платформа обеспечивает контроль над использованием земель и объектов инфраструктуры. Системно ведется экологическая работа. Осуществлено благоустройство десятков парков, скверов, площадей, восстановлены арычные сети и фасады зданий, высажено почти 250 тыс. деревьев.

Подводя итоги брифинга, Бейбит Исабаев отметил, что перед областью стоят новые задачи. Они касаются эффективного использования земель, роста переработки сельхозпродукции, привлечения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса.

– Все наши усилия направлены на создание комфортных условий для жизни жителей Жетысу и устойчивое развитие региона, – сказал аким.