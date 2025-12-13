Аким области Жетысу Бейбит Исабаев на площадке Службы центральных коммуникаций провел брифинг по вопросам развития региона, с момента создания которого прошло три года, и обозначил ключевые направления работы на ближайшие годы.
Следим за финалом, ожидаем побед
Аэродром Байсерке превратится в новогоднюю сцену
Между прошлым и настоящим
В поддержку гражданских инициатив
Крепнет связь военных с молодежью
Театр – на все времена!
Найти и сохранить
Все условия для занятия спортом
Путь к успеху открыт
Музыка мира
Реформы в ГМК: от рудной добычи к выпуску продукции высокого передела
Знаковый шаг на пути к энергетическому суверенитету
Человек не громких слов, а больших дел
Время становления и первых действий
Целинный характер
Инициативу АНК одобрили и поддержали
История семьи в истории страны
Увеличилось субсидирование рыбной отрасли
Творчество под защитой: новая эпоха для авторов
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В тройке лидеров
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Познавать эпоху через творчество
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Фестиваль «Новогодний гусь» открылся в Петропавловске
Европейский вектор
Казахстан и Airbus договорились о поставках новых самолетов
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
