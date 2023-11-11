Жибек Куламбаева: "Сегодняшняя победа - особенная для меня"

Спорт
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Она одержала первую победу в карьере за сборную Казахстана на финальном этапе "Кубка Билли Джин Кинг", передает Kazpravda.kz

Фото: федерация тенниса РК

"Я настраивалась и готовилась сыграть за сборную задолго до приезда на чемпионат мира. Поэтому очень рада, что выпала такая возможность: во-первых, сыграть за страну, а во-вторых - победить, да ещё в решающей парной игре. Я довольна своим результатом. Сегодняшняя победа - особенная для меня. Играть за национальную команду мечтала давно. Я шла к этому долго, поэтому это много для меня значит", — сказала Жибек Куламбаева, которую цитирует федерация тенниса республики.

Куламбаева, воспитанница академии Team Kazakhstan, с 7-ми лет занимается теннисом. В последнее время стремительно прогрессирует. На данный момент занимает 151-ю строчку в мировом парном рейтинге.

Недавно Жибек выиграла седьмой титул серии ITF в парном разряде в нынешнем сезоне, а в целом уже 26-й титул в карьере. Дебютировала за сборную в апреле 2022 года в Астане в парном матче квалификации "Кубка Билли Джин Кинг" против команды Германии. Тогда также сыграла в паре с Анной Данилиной, но успупили немкам.

Как сообщалось, женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ. Однако этого не хватило для завоевания путевки в плей-офф.

#теннис #Кубок Билли Джин Кинг #Жибек Куламбаева

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