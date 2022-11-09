Жилье за рубежом за счет государства пыталась купить бухгалтер "Бурабай жылу"

Свыше 100 млн тенге похитили у государства на ремонте котельных и тепловых сетей в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Как рассказали в надзорном органе, главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Бурабай жылу» А.К.К. и заместитель директора С.О.Р., руководитель ИП Транспортные услуги С.А.К. и руководитель ИП С.С.В. похитили у государства 101 млн тенге по договору на текущий ремонт котельных, их оборудования и тепловых сетей.

«Похищенные деньги бухгалтер через своих сообщников обналичила и обменяла на доллары США, затем часть (76 млн тенге) перевела на счет строительной компании в турецком банке для покупки жилья за рубежом на побережье», – раскрыли подробности в прокуратуре.

Специальные прокуроры наложили арест на имущество подельников. Это автомобиль Toyota Highlander стоимостью свыше 29 млн тенге и земельный участок за более чем 8 млн тенге.

Ущерб государству полностью возмещён. Имущество, добытое преступным путем, конфисковано в доход государства.

Всех четверых фигурантов дела суд признал виновными по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и приговорил к различным видам наказания.