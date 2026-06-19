Не надо печалиться

Не так давно поняла для себя исключительную ценность сна. Не выспалась – дело труба. Иногда так разморит, что уже в девять вечера готов махнуть рукой на домашние дела и перестать сопротивляться желанию лечь спать. Я и машу периодически, когда нет никакой возможности поступить иначе.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

И это я, которая прежде могла не спать по две ночи подряд и чувствовать себя преотлично. Не брали меня ни смена часовых поясов, ни ночные бдения за компьютером. Устала? Ну посплю пять-шесть часов потом, и снова «огурец» в шесть утра. А сейчас и встать пораньше – целая трагедия для мое­го организма, выходит, «поднять подняли, разбудить забыли».

Меня поражали люди, засыпаю­щие в транспорте: как можно спать, когда трясет в автобусе или самолете? И вообще – на виду у всех! Сейчас я сама могу преспокойно закрыть глаза и забыться.

Подозреваю, что виной всему возраст. Пусть не преклонный, но период бальзаковской женщины пройден, подкралась та самая зрелость. Пугает ли? Есть немного – слишком уж резко из 20-летней студентки я превратилась в даму среднего возраста, которая еще и спать постоянно хочет. Вот удивлялась я в детстве, как моя бабуля может внезапно задремать в крес­ле с кроссвордами или книгой в руках, а сейчас сама так же отключаюсь, читая.

С возрастом пришли не только сонливость, к счастью. Стала понимать: про ноги, почки и голову в тепле – очень все правильно мама говорила. Лет до 25 надеть легкое пальтишко с каблуками 10 см – запросто. И ведь ходить я на этих каблуках не умела! Идешь, как раненый кузнечик, коленками в другую сторону, но идешь, потому что «красиво». Сейчас выход зимой в люди для меня – сборы в открытый космос. Стало абсолютно все равно, что утепленные штаны расширяют окружность «нижних 90» еще почти на столько же, а в теплой шапке я выгляжу, как пленный немец. Потому что холод – не тетка, гайморит – не шутка, а пиелонефрит – температура и капельницы. Да и вообще, зачем страдать и мерзнуть?

Вставать с корточек, правда, стало сложнее. Честно сказать, я и раньше не отличалась легкостью выхода из этой позы, но покряхтывания были чуть тише. Сигнал – пора стать активнее в физкультурном плане. Подруги уже потянулись в фитнес- и спортзалы – наращивать мышечный каркас, потому что в том возрасте, когда «баба ягодка опять» будет уже поздно. Страшно, но пока не настолько, лень все еще перевешивает, а оптимизм внушает, что будет иначе.

Старшее женское поколение моей семьи любило повторять: «Движение – это жизнь». И показывали, доказывали на собственном опыте, что работает такой подход: огороды пололись собственноручно, зимние заготовки крутились, как по мановению волшебной палочки, пешие прогулки – влегкую. Мне, как говорится, сам Бог велел не уронить боевое знамя сильных женщин. Я все же предпочитаю не драматизировать на тему возраста, на свой лад переделав строки про «всякая погода – благодать». А еще мне попалась как-то на глаза такая фраза, приписываемая голливудской красавице актрисе: «Старение – это привилегия, которую дано испытать не всем». В корень зрит барышня! Она планирует дожить до 107 лет, потому что у нее позднее материнство (третьего малыша артистка родила в 53 года!) и вообще много дел.