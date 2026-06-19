Школа будущих лидеров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Качество управления государством в современных реалиях напрямую определяет его конкурентоспособность. От эффективной работы государственных институтов и государственных служащих зависит устойчивость экономики,­ результативность реформ и социальных программ, уровень доверия граждан и способность отвечать на новые вызовы. Именно поэтому формирование сильного кадрового корпуса на госслужбе становится актуальнейшей задачей власти.

Для Казахстана одним из ключевых инструментов обновления системы госуправления стал проект Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР), запущенный по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства, говоря о значимости данной программы, заявлял, что главная ее цель – не продвижение по службе ради статуса, а реальная возможность служить стране.

Запуск проекта в 2019 году послужил важным политическим сигналом: Президент обозначил курс на обновление государственного аппарата, сделав ставку на молодых профессионалов. ПМКР должен был привлечь образованных, инициативных и патриотичных молодых людей, способных эффективно работать на благо государства.

По сути, был запущен принципиально новый социальный лифт, который открывает способной молодежи доступ к ответственным позициям в управленческой системе.

Значение этого проекта в полной мере становится понятным, если посмотреть на более широкий исторический горизонт.

За годы независимости Казах­стан последовательно выстраивал собственную модель государственной службы. На первых этапах основной задачей стояло создание устойчивого административного аппарата, способного обеспечить функцио­нирование вновь созданных госинститутов. В последующие годы акцент сместился на профессионализацию, повышение эффективности и внедрение принципов прозрачности. Эти шаги соответствовали требованиям времени: управленческая система перестраивалась таким образом, чтобы она была способна отвечать на современные вызовы.

Геополитическая турбулент­ность, цифровая трансформация, обновление структуры мировой экономики, развитие искусственного интеллекта, рост общественных ожиданий требуют от государства такой же скорости принятия решений. В таких условиях рождается спрос на управленцев нового типа – гибких, восприимчивых, технологически грамотных, способных мыслить масштабно.

Принципиально важной особенностью проекта Президентского молодежного кадрового резерва стала обозначенная самим Главой государства ставка на меритократию – власть достойных. То есть карьерное продвижение определяется не связями или стажем, социальным положением или происхож­дением, а профессиональными компетенциями, лидерским потенциалом и реальными достижениями.

Для соблюдения этого принципа отбор в резерв изначально выстраивался как многоступенчатый конкурс. Кандидаты проходят тестирование на аналитические способности, оценку личностных компетенций, ассессмент, интервью с экспертами и собеседование в профильных комиссиях. Такой подход позволяет выявлять не просто хороших специалистов, а людей с особыми данными – способных принимать решения в условиях повышенных требований.

Широкая доступность программы обеспечила ей огромный интерес молодых казах­станцев. На первый отбор заявки подали более 13 тыс. человек, в итоге в резерв вошли 300 кандидатов. Конкурс составил более 40 человек на место, и этот факт говорит сам за себя.

Последующие наборы подтвердили высокий общественный спрос. Тысячи молодых казахстанцев – представители государственного сектора, бизнеса, науки, образования, медицины, IT, общественных организаций – готовы рассмат­ривать шанс на участие в резерве как возможность реализовать себя в служении стране. С 2019 года прошло уже четыре этапа отбора, в ПМКР включены 450 молодых специалистов, более 300 из них получили назначение на должности, они участвуют в освоении реформ в сферах экономики, социальной политики, цифровизации и регионального развития.

Однако значение проекта выходит за рамки качественного отбора профессиональных менеджеров высшего звена: он меняет саму философию государственной службы.

Прежде чиновник ассоциировался с административной функцией – добросовестной исполнительной компетенцией. На сегодняшний день нужны специалисты нового типа – способные работать в быстро меняющейся среде, принимать нестандартные, но взвешенные решения, эффективно взаимодействовать с обществом. В личностном плане госслужащий должен обладать стратегическим мышлением, цифровой грамотностью, лидерскими качествами, навыками кризис­ного управления и умением работать с данными.

Таким образом формируется запрос на новый тип чиновника, которого зачастую называют «агентом изменений». Это то, на чем строилась система обеспечения эффективного менеджмента в ряде достигших больших успехов в развитии стран. Например, в Сингапуре принцип подготовки государственных управленцев основывался на раннем выявлении талантливой молодежи и ее целенаправленном карьерном развитии. В Южной Корее большое внимание уделяется конкурентному отбору и цифровым компетенциям госслужащих. В Великобритании действует программа Fast Stream, ориентированная на подготовку будущих лидеров гражданской службы.

В эти глобальные тенденции вписывается и ПМКР, и практика доказывает эффективность выбранной стратегии.

Как отмечают эксперты, кадро­вое обновление – один из важнейших элементов модернизации. Результат любой реформы в конечном итоге зависит от людей, которые заняты ее реализацией. Даже при сильных законах и стратегических программах система не изменится без компетентных исполнителей.

Идеология подготовки кадро­вого потенциала особое звучание получает в контексте курса на построение Справедливого Казахстана. Эффективный госслужащий сегодня – не только профессионал высокого уровня, разбирающийся в законодательстве, понимающий цифровую аналитику и работу алгоритмов, но и человек с развитым чувством ответственности, высокой этикой и пониманием общественного блага.

В эпоху цифровой свободы любое управленческое решение становится предметом общественной оценки. Поэтому доверие граждан – важнейший капитал государства, и одной только компетентности без стойких принципов представителю госаппарата недостаточно. Вот и формирование управленческой элиты невозможно без привития соответствующей системы ценностей.

Участники резерва часто отмечают, как проект меняет их профессиональное мышление, расширяя границы личной ответственности за взятые на себя обязательства. В частности, резервисты говорят, что главным ориентиром для них становится то, какое влияние принятые решения могут оказывать на качество жизни людей. Такая позиция отражает, пожалуй, главное достижение проекта – формирование новой управленческой культуры.

Государственная служба постепенно перестает быть закрытой бюрократической системой. Она становится пространством для профессиональной реализации людей, способных предлагать современные решения и брать на себя ответственность за результат.

Важно и то, что резерв формирует не просто индивидуальные карьерные траектории, а целое профессиональное сообщество. Молодые управленцы из разных сфер – экономики, социальной политики, образования, здравоохранения, цифровизации – начинают говорить на одном профессиональном языке. Возникает новая среда, где ценятся компетентность, инициативность и способность работать на общий результат.

Для государства это означает формирование кадрового ядра, которое сможет обеспечить преемственность реформ. Президентский молодежный кадровый­ резерв – не просто база перспективных специалистов, а долгосрочная система подготовки будущих лидеров страны.