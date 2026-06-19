Город с особым характером

Когда впервые выходишь на станции Шалкар, тебя встречают шум улиц, резкие гудки поездов и горячий степной ветер

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Сухой климат не помеха

Для многих жителей Актюбинской области Шалкар остается загадкой. Расстояние до областного центра составляет около 365 км – это почти целый день пути на автомобиле или поезде.

Город изначально вырос вокруг железнодорожной станции, и она до сих пор остается важным транс­портным узлом для его жителей.

Сегодня Шалкар переживает заметные перемены. Здесь реализуются крупные социальные проекты – строятся новые школы, спортивные и медицинские объек­ты. Город постепенно меняется, при этом особое внимание уде­ляется качеству жизни, поддержке молодежи и созданию возможностей для будущих поколений.

Аким Шалкарского района Жанболат Жидеханов рассказывает, что из-за засушливого климата и особенностей почвы здесь не выращивают зерновые и кормовые культуры. Основной упор в сельском хозяйстве делают на бахчевые культуры, картофель и овощи. Посадками занимаются девять крестьянских хозяйств и частные подворья. Всего в этом году планируется засеять 235 га земли, из них 75 га под картофель, 100 га под овощи и 60 – под дыни и арбузы.

– Сейчас полевые работы в самом разгаре. Хозяйства обеспечены семенами, адаптированными к местному климату. Что касается полива, у нас налажено капельное орошение. Оно помогает экономить воду и снижает трудозатраты, – говорит аким.

Кроме того, шалкарцам выде­ляют земельные участки под садоводство в районе озера. Некоторые также выращивают овощи на своих огородах, чтобы летом иметь свежие продукты. Для полива используют воду из скважин – они есть почти в каждом дворе.

Для большинства людей важным направлением остается животноводство. Держат крупный рогатый скот, овец, лошадей и верблюдов. Однако кормовой базы не всегда хватает для полноценного содержания скота: в степи нет зеленой травы, только полынь и другие засухоустойчивые растения. Поэтому те, у кого есть скот, просто вынуждены закупать сено и корма в соседних районах, особенно в засушливые периоды и с запасом на зиму.

Одним из крупных животноводов в Шалкаре является председатель крестьянского хозяйства «Сапак» Лукпан Нагыметов. В хозяйстве, специа­лизирующемся на мясном произ­водстве, насчитывается около 250 голов КРС, порядка 100 лошадей, свыше 100 верблюдов и отара овец численностью более 300 голов. В том числе здесь разводят казахскую белоголовую породу.

По словам фермера, работать приходится в непростых условиях: летом температура поднимается до +45 градусов и выше, растительности мало. Корм является одной из основных статей расходов. К примеру, в день на 100 голов скота уходит один рулон сена. Поэтому закупать корма приходится регулярно и в больших объемах.

Есть и проблема с кадрами. В хозяйстве работают шесть скотников. Лукпан Нагыметов дополнительно нанимает повара, который готовит для них еду. Создаются условия для проживания на отгонных точках. Но найти желающих работать чабанами становится очень сложно, поэтому часть работы приходится выполнять самим.

За последние три года благодаря программе «Ауыл аманаты» в Шалкаре стал активнее развиваться малый и средний бизнес. Жители чаще открывают кафе, пекарни, учебные центры и другие объекты сферы услуг. За это время было реализовано 350 проектов на сумму 2,5 млрд тенге. Желающих участвовать в программе с каждым годом все больше. В текущем году было одобрено еще 55 проектов.

Инвестиции в будущее

Дефицита мест в учебных организациях нет. В городе функ­ционируют 10 школ, а также 13 детсадов и четыре организации дополнительного образования, где дети могут выбирать занятия по интересам. Среди них особое место занимает школа им. Идриса Ургенишбаева – одно из старейших образовательных учреждений Шалкара. Она носит имя Героя Советского Союза, уроженца этих мест, который прославился в годы Великой Отечественной войны.

В прошлом году школу капитально отремонтировали, закупили новую мебель, интерактивное оборудование, музыкальные инс­трументы. Во дворе оборудовали поле для мини-футбола. В школе учатся 700 детей, работает 141 учитель. Благодаря обновлению учиться стало комфортнее.

В начале года в Шалкаре открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с большим бассейном. Для города с населением более 27 тыс. человек это единственный бассейн. Днем здесь занимаются подростки, а вечером – взрослые. В ФОКе обучают плаванию и водным видам спорта, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике и кроссфиту.

Особое место в спортивной жизни Шалкара занимает детско-юношеская спортивная школа им. В. Цехановича. На бокс ходят 300 детей, еще 500 воспитанников посещают секции по дзюдо и борьбе.

Школа Цехановича известна тем, что воспитала целую плеяду спортсменов, которые добивались успехов не только на областном, но и на республиканском уровне. Ее воспитанники становились чемпионами Казахстана по боксу, дзюдо и борьбе, представляли регион на соревнованиях в Астане, Алматы и других городах, регулярно возвращаясь с медалями.

12-летний Кайсар Сайлаубай занимается боксом уже пятый год и недавно стал чемпионом области. Подросток признается,­ что спорт помогает ему становиться сильнее и увереннее в себе, а также учит дисциплине и оттачивает характер.

Свою историю со школой тесно связывает и тренер Мухамед Болеков. Он начал заниматься здесь еще в детстве, окончив школу в 2005 году. Сегодня тренирует новое поколение боксеров и говорит, что старается передать ученикам не только технику, но и любовь к спорту и характер победителя.

– Когда-то я сам стоял здесь на ринге, переживал перед состязаниями. А теперь тренирую будущих чемпионов. Главное, чтобы они верили в себя и не останавливались перед трудностями, – отмечает тренер.

В школе есть все необходимое для тренировок: боксерский ринг, груши, турники и другое оборудование. Юные спортсмены регулярно участвуют в соревнованиях республиканского уровня, выступают по стране и на международном уровне, возвращаясь домой с победами, прославляя Шалкар на спортивной арене.

У тех, кому ближе творчество, тоже есть выбор: художественный лицей или музыкальная школа им. Казангапа. В лицее ребята занимаются дизайном и изобразительным искусством, учатся рисовать, создавать поделки и развивать фантазию.

В музыкальной школе дети осваивают игру на домбре, фортепиано, скрипке, гитаре, флейте и других духовых и ударных инструментах. Работает оркестр народных инструментов, а совсем недавно открыли хоровой класс.

В перспективе для детей в Шалкаре построят большой Центр искусств на 150 человек, где будут оборудованы студии для работы с цифровыми технологиями, мультимедийные классы, пространства для создания видеоконтента, графического дизайна и других современных творческих направлений с использованием интерактивного оборудования.

Новые центры и кадры

Немаловажное значение в Шалкаре придают и здоровью населения, особенно его младшего поколения. В середине мая в торжественной обстановке заложили капсулу на месте строительства нового реабилитационного цент­ра для детей с особыми потребностями. Инициатором проекта выступил общественный благо­творительный фонд «Бибі-Ана», который выразил готовность внес­ти вклад в развитие социальной и медицинской инфраструктуры Шалкарского района.

Будущий центр будет зани­маться ранней диагностикой, лечением и реабилитацией детей. В нем помогут малышам и подросткам с различными нарушениями развития, в том числе с детским церебральным параличом, ментальными отклонениями и другими заболеваниями. Открыть центр планируют через два года.

Главный врач районной больницы Нурбек Исбусинов показывает работу еще одного центра реабилитации, который открылся в прошлом году на базе больницы. Дети с нейро-ортопедическими нарушениями проходят курс массажа, физиотерапию, занятия с логопедом и психологом. Помимо этого в реабилитации также применяют специальные тренажеры и восстановительные методики, которые помогают улучшить движение, речь и общее развитие ребенка. Благодаря этому маленькие пациенты получают необходимую помощь на месте, не выезжая в областной центр.

– Реабилитационные услуги могут получить не только дети Шалкарского района, но и юные жители соседних Иргизского и Байганинского районов. Все три района расположены в зоне экологического риска, поэтому потребность в таких процедурах особенно высокая, – замечает Нурбек Исбусинов.

Для улучшения качества медицинских услуг в районной больнице началось строительство пристройки. Это позволит расширить действующее учреж­дение, увеличить количество кабинетов и улучшить условия приема пациентов.

Несмотря на развитие инфраструктуры, в районе сохраняется проблема нехватки узких специалистов. Особенно ощущается потребность в кардиологе, эндокринологе, офтальмологе, хирургах, ЛОР-враче, онкологах и терапевтах. При большом количестве населения нагрузка на действующих врачей остается высокой.

Нурбек Исбусинов отмечает, что полностью решить вопрос кадров сложно, однако меры для привлечения недостающих специалистов принимаются. В частности, в этом году для медицинских работников построи­ли пять домов, чтобы улучшить их бытовые условия и повысить прив­лекательность работы и жизни в райцентре.

Сохраняя наследие

Но не только современными инициативами жив Шалкар. В городе есть люди, которые хранят память и традиции предков, передают их молодому поколению. Одним из таких живых хранителей истории стала 98-летняя Кунимхан әже – известная в краю мастерица рукоделия.

Кунимхан әже мастерски ткала узорчатые алаши, плела ши и валяла войлок, создавая своими руками вещи, одновременно красивые и необходимые в повседневной жизни. Каждое движение ее рук было отточено годами, а изделия словно хранили дыхание степи и ритм кочевой жизни.

В ее доме можно увидеть большую каменную мельницу, ступу, плетеные циновки и узорные войлочные коврики – старинные предметы, напоминающие о прошлом.

Кунимхан әже протягивает плетеную из конского волоса веревку и поясняет, что это қыл шылбыр, который специально плели в качестве оберега. Мастерица, несмотря на солидный возраст, прекрасно помнит технику ее изготовления и с удовольствием­ показывает, как из овечьей и верблюжьей шерсти создается проч­ный шнур.

– Раньше мы использовали его для привязи лошади, мог­ли стягивать вещи при переез­дах, закреплять юрту, делать из нее упряжь. Очень прочный, не рвется,­ и наши предки всегда верили, что он оберегает в дороге. Я показываю своим детям и внукам, как делать такие веревки, чтобы традиции не затерялись, – говорит Кунимхан әже.

Зеленые мечты

Если пройтись по городу, сразу обращаешь внимание на скудность растительности. Озеленение здесь остается одной из самых сложных задач: сухой климат, дефицит воды и солонцеватые почвы делают приживаемость саженцев проблемой. Тем не менее в городе предпринимаются попытки создать зеленые зоны: высаживаются засухоустойчивые растения, устанавливаются системы капельного полива, и даже на небольших улицах постепенно появляются деревья и кустарники.

Дожди в Шалкаре идут редко, уже с мая устанавливается жаркая погода, когда температура дос­тигает +33 градусов. Сухие ветра часто поднимают песок, и в таких условиях сохранить зеленые насаждения непросто. И все же деревья приживаются во дворах, возле школ и организаций, а некоторые уже вымахали выше крыш двухэтажных домов.

Работники лесного хозяйства «Үлкен Борсық» советуют больше ухаживать за посадками, тогда растение и пойдет в рост.

На территории лесхоза, расположенного в Шалкаре, растут 13 видов растений: ель, сосна, береза, тополь, карагач... На площади около 1 900 га лесники высаживают саксаул. Он помогает удерживать пески и не дает им распространяться. За саженцами здесь следят постоянно, на каникулах к работе привлекают школьников, а летом – бойцов отряда «Жасыл ел».

К радости местных жителей вес­ной на берегу озера Шалкар начали строить парк. Участок вдоль береговой зоны уже выровняли. Затем уложат брусчатку, проведут освещение, установят детские игровые и спортивные площадки, а также беседки для отдыха. Получится красивое место для прогулок с семьей и встреч с друзьями.

Для парка подберут растения, способные прижиться в местных условиях, и наладят систему полива, чтобы зеленые насаждения сохранились даже в жаркую погоду.

Изначально жители отнеслись к проекту с сомнением. Однако по мере продвижения работ интерес к будущему парку растет, и люди с нетерпением ждут его открытия. Постепенно это новое пространство станет еще одной точкой притяжения для жителей и частью повседневной жизни города, который продолжает развиваться в своем размеренном ритме.