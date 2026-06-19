Спасибо за жизнь

Во Дворце Мира и Согласия в Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию медицинских работников в преддверии их профессионального праздника. В нем приняли участие специалисты медицинской сферы, ветераны отрасли, ученые и ректоры профильных вузов.

фото пресс-службы Министерства здравоохранения

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поздравила коллег с Днем медицинского работника. В своем обращении к виновникам торжества она отметила: профессия, основанная на сохранении жизни и здоровья человека, является одной из самых ценных, трудных и ответственных. Глава государства уделяет особое внимание развитию отечественной системы здравоохранения.

– Труд медицинских работников заслуживает особого признания. Ваша работа требует большого мужества и самоотдачи, вносит значительный вклад в сохранение здоровья людей и поддержку пациентов в самых сложных ситуа­циях. Вы дарите людям веру и надежду, помогаете преодолевать тревогу и отчаяние, – сказала глава ведомства.

Акмарал Альназарова подчерк­нула: реализуется системная государственная политика, направленная на повышение статуса медицинских работников, усиление социальной поддержки и укрепление правовой защиты. Государством принят закон, усиливаю­щий уголовную ответственность за нападения, угрозы и проявления агрессии в отношении них, а в медицинских организациях внедряются современные системы наблюдения для повышения безопасности.

Также законом о повышении статуса медицинского работника впервые было введено обязательное страхование профессиональной ответственности, что стало важным шагом в формировании справедливой и защищенной среды.

Кроме того, на днях подписан закон, направленный на усиление практико-ориентированной подготовки кадров, что позволит существенно повысить качество обучения специалистов.

Приятной новостью прозвучало из уст министра и то, что Главой государства поручено присвоить Медицинскому университету Астаны статус «национальный» и имя выдающегося ученого, академика Торегельды Шарманова. Также Президент поддержал инициа­тиву медицинского сообщества по присвоению Карагандинскому медицинскому университету имени его основателя – выдающегося организатора здравоохранения Петра Поспелова. Озвученные решения были приняты бурными овациями зала.

Пожелав казахстанским медикам процветания и крепкого здоровья, Акмарал Альназарова перешла к самой приятной части мероприятия – награждению людей, которые выбрали профессию врача и служат медицине душой и сердцем.

Первой на сцену поднялась профессор Тамара Курмангалиевна Чувакова. Доктор медицинских наук, она стала одним из основоположников отечественной неонатологии. Будучи на заслуженном отдыхе, она продолжает оставаться профессиональным ориентиром для последующих поколений врачей-­неонатологов Казахстана. Орден «Барыс» II степени («Дәрежелі Барыс II Ордені») стал подтверж­дением ее выдающихся заслуг.

Награды из рук министра здравоохранения также получили врачи и работники медицинской сферы из других областей и городов республики. Особый отклик у собравшихся вызвало интерактивное видео: в установленный на улице города микрофон казахстанцы говорили, за что они благодарны медицинским работникам. «За то, что я живу...» – прозвучало с экрана не раз, и эти слова, пожалуй, – лучшая награда за их доблестный труд.