Настоящая династия

Медицина
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Фтизиатр, окулист, невролог, стоматолог, врач общей практики и два уролога – вот уже много лет семья Харасовых стоит на страже здоровья жителей региона.

фото из семейного архива

Эта фамилия у всех на слуху. Особенно если вдруг появились проблемы с почками, люди сразу же ищут Харасовых – отца и сына. За многие годы они заслужили доверие пациентов своим профессионализмом и ответст­венным отношением к делу.

Заслуженный врач, уролог высшей категории Басаролла Харасов даже после выхода на пенсию продолжает принимать и консультировать граждан в своем кабинете. Родился он в 1943 году в Исатайском районе. С детства мечтал стать врачом и после окончания школы поступил в Актюбинский государственный медицинский институт, который окончил в 1969-м.

Трудовую деятельность начал урологом в Атырауской областной больнице. Был в ней заместителем главного врача, затем главным врачом областной станции переливания крови, а позже вновь вернулся в облбольницу на должность заместителя главврача по лечебной работе.

Он внес большой вклад в снижение заболеваемости и смерт­ности среди жителей региона, в укрепление материально-технической базы медицинских учреждений и подготовку кадров. Многие годы Басаролла Харасов возглавлял урологическое отделение, воспитывал молодых специалистов и помогал студентам медицинских учебных заведений приобретать практические навыки.

Посвятила жизнь медицине и его супруга – Базаргуль Мырзагалиева. Долгие годы она работала врачом-фтизиатром.

По словам Басароллы Харасова, главное достижение их семьи – не только профессиональная деятельность, но и воспитание детей. Их четверо, двое из них пошли по стопам родителей, и сегодня в семье уже почти семь врачей.

Сын Алибек после службы в армии окончил Западно-Казах­станскую медицинскую академию им. М. Оспанова и с 1998 года работает урологом в областной больнице. Его супруга Гульсим Казмагамбетова – невролог детской больницы. Они воспитывают шестерых детей. Теперь семейную традицию продолжают внуки. Балжан выбрала стоматологию, а Нуржан готовится стать урологом.

Дочь главы семейства Венера работает врачом-офтальмологом высшей категории в глазной больнице.

Ветерана медицинской отрас­ли беспокоит нехватка профессиональных медиков в сельской местности. Он считает, что для решения этой проблемы необходимо выделять больше квот для сельчан, финансируя их обу­чение в медицинских вузах. А еще хорошо бы разрабатывать долгосрочные программы по подготовке кадров сроком на 10–15 лет.

В семье Харасовых родственные связи не мешают работе, а помогают. В сложных случаях они советуются друг с другом, обсуждают диагнозы и поддерживают коллег. Поэтому, в том числе, им так доверяют сейчас пациенты.

#семья #врачи #медики #династия #День медработника

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