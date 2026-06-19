Домбра Жамбыла – в дар музею

фото из личного архива Жибек Абдуллиной

Кулмагамбет родился в 1910 году в Соль-Илецке Оренбургской губернии. Мальчик с детства проявлял музыкальные способности, играл на струнных инструментах. А какие мелодии он насвистывал на кураях, которые сам и мастерил! На айтысах судьба не раз сводила его с такими известными представителями народного музыкального искусства, как Молдабай Танирбергенов, Мухит Мералыулы, Мурын-жырау, Нурпеис Байганин. Термеши считали его достойным исполнителем. Такие выступления собирали слушателей не только в Оренбуржье, но и в разных регионах казахской степи. Встреча с Жамбылом состоялась еще до начала Великой Отечественной войны на одном из айтысов в Жетысу. Тогда за яркое исполнение и мастерство патриарх казахской народной поэзии подарил молодому акыну свою домб­ру. С ней Кулмагамбет выступал в годы войны, поднимая моральный дух земляков.

– Я считаю эту домбру настоящей реликвией нашей семьи, – говорит Аккулан-апай. – Когда в нашем доме собирались друзья и родные, отец бережно брал в руки инструмент и всегда напоминал всем, что это подарок самого Жамбыла. Его очень часто приглашали на тои. Он не раз предлагал научить меня играть на домбре, но я все не решалась. А мой старший брат Молдагали освоил игру. После смерти отца домбра Жамбыла хранилась у него. Потом я забрала ее к себе. Со временем домбра рассохлась, костяные накладки отпали. Мы хотели ее отреставрировать, возили в специальную мастерскую в Алматы, но там за такую тонкую работу не взялись...

Кулмагамбет пел о жизни простого народа, о социальных и политических преобра­зованиях, коснувшихся Великой степи. Он был не только исполнителем, у него есть песни, посвященные своим сыновьям. К большому сожалению потомков, им не удалось сохранить записи этих текстов.

Несколько лет семья Аккулан Бахтияровой живет в городе Аксае Бурлинского района, куда они переехали из Оренбуржья. Передать домбру Жамбыла в местный музей ей посоветовала краевед Жибек Абдуллина. Она приложила немало усилий, чтобы собрать сведения о Кулмагамбете. Наладила контакты с краеведами малой родины жырау, побывала в мемориальном комплексе-музее Т. Г. Шевченко, в фондах которого есть информация о некоторых известных народных исполнителях того времени. Выяснила, что в репертуаре Кулмагамбета были эпосы о семи крымских батырах. Составила краткую биографию. Ее статьи о жизни и творчестве жырау были опубликованы в ряде изданий.

Краевед надеется, что, когда в архивах Оренбурга удастся собрать более полную информацию о нем, документы с домброй и четками, переданные Аккулан Бахтия­ровой, станут частью экспозиции Бурлинского музея.

Бурлинский историко-краеведческий музей работает с 2000 года. В фонде числится свыше 6 тыс. экспонатов. Они размещены в семи залах.

– Экспозиции посвящены истории Аксая и Бурлинского района, его сакральным мес­там, животному и растительному миру, казахской культуре, подвигам наших земляков, участников гражданской и Великой Отечественной войн, ликвидаторов чернобыльской катастрофы, воинов-интернационалистов, – говорит экскурсовод музея Алия Ижекенова. – Отдельный зал рассказывает о периоде освоения целины, достижениях района в земледелии и животноводстве. По экспонатам зала «Карачаганак» можно проследить летопись открытия и освоения крупнейшего нефтегазоконденсатного место­рождения. Есть в экспозициях музея и музыкальные инструменты времен XX века: домбра, кобыз, мандолина, балалайка, баян.