Общество
Жилищная реформа обнажила кучу проблем жилищного фонда Костаная. И если весной головной болью председателей ОСИ были «плачущие» дырявые крыши и сырые подвалы, то под занавес лета всплыли новые «сюрпризы»
Валентина Мелехова

Готовь сани летом

Август – начало подготовки многоэтажек к предстоящей зиме. В подвалах традиционно кипит работа – идет промывка систем отопления. Это обязательная процедура для эффективного обогрева домов. Вот только, как показывает практика, занимались этим далеко не все ПКСК. Это стало понятно только сейчас, когда у многоэтажек появились новые хозяева – сами жители. Спус­тившись в цоколь вместе со специалис­тами, председатели вновь созданных ОСИ пришли в недоумение: оказалось, что на многих элеваторных узлах вообще нет вентилей.

– Мы приезжаем на дом и не можем сделать промывку: вмес­то вентилей стоят заглушки, которые настолько прикипели, что их просто невозможно открутить. Вот, к примеру, дом № 14 по улице Гагарина. Чем мы эту заглушку только ни грели, даже паяль­ной лампой, но так и не смог­ли сдвинуть с места. И во многих домах такая беда. Это мы еще до центра не дошли, но где мы уже побывали – на окраине и в микрорайонах – почти везде история одинакова, – рассказал технический специалист ОФ «Ресурсный центр поддержки ОСИ и ПТ «Малахит» Мирас Карпеков. – Вообще-то на элеваторных узлах должны стоять краны. Даже если стоит заглушка, то она должна быть функцио­нальной, а здесь их лет 30 не снимали. И возникает воп­рос: как ПКСК промывали эти системы? И второй: как это все еще работало до сегодняшнего дня? Чтобы исправить ситуацию, приходится вызывать сварщиков, отрезать эти заглушки, вваривать новые резьбы и ставить краны.

Так произошло и в доме № 4 по ул. Чкалова. Сейчас многоэтажка впервые готовится к зиме силами местных жителей и помощников из ресурсного центра ОСИ. И сразу же проблема: из четырех имею­щихся в доме элеваторных узлов промыть удалось только один, на оставшихся трех заглушки не смогли сдвинуть с места. В результате жителям пришлось изрядно потратиться на покупку комплектующих и услуги специалистов.

 

Популярное

Все
Жилищная реформа обнажила кучу проблем жилищного фонда Костаная. И если весной головной болью председателей ОСИ были «плачущие» дырявые крыши и сырые подвалы, то под занавес лета всплыли новые «сюрпризы»
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Необходим фискальный контроль?
Поэзия – властитель языка
Туристов манит красота
«Бородатые» объекты Атырау
Беда от шведских роботов
Судьба Арала
Юг. Перовск. До революции
Научат лучшие
Молоко из золота? А ведь летом трава летом бесплатная...
Поединки интеллектуалов
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Экосистема инноваций
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
Новая жизнь Второго Павлодара
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Подкралась старость незаметно
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Генсек ССАГПЗ – Смаилову: У стран Персидского залива большие планы по инвестированию в Казахстан
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На речном причале судна отворчали...
Региональные сельхозярмарки стартуют в Нур-Султане – расписание
По дороге из Суыксая
Утекает бензин мимо розницы
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Общество
Молоко из золота? А ведь летом трава летом бесплатная...
Общество
Необходим фискальный контроль?
Общество
Забастовка железнодорожников в Мангистау: достигнуто мирово…
Общество
Сколько вернут за тепло жителям Костанайской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]