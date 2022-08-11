Жилищная реформа обнажила кучу проблем жилищного фонда Костаная. И если весной головной болью председателей ОСИ были «плачущие» дырявые крыши и сырые подвалы, то под занавес лета всплыли новые «сюрпризы»

Готовь сани летом

Август – начало подготовки многоэтажек к предстоящей зиме. В подвалах традиционно кипит работа – идет промывка систем отопления. Это обязательная процедура для эффективного обогрева домов. Вот только, как показывает практика, занимались этим далеко не все ПКСК. Это стало понятно только сейчас, когда у многоэтажек появились новые хозяева – сами жители. Спус­тившись в цоколь вместе со специалис­тами, председатели вновь созданных ОСИ пришли в недоумение: оказалось, что на многих элеваторных узлах вообще нет вентилей.

– Мы приезжаем на дом и не можем сделать промывку: вмес­то вентилей стоят заглушки, которые настолько прикипели, что их просто невозможно открутить. Вот, к примеру, дом № 14 по улице Гагарина. Чем мы эту заглушку только ни грели, даже паяль­ной лампой, но так и не смог­ли сдвинуть с места. И во многих домах такая беда. Это мы еще до центра не дошли, но где мы уже побывали – на окраине и в микрорайонах – почти везде история одинакова, – рассказал технический специалист ОФ «Ресурсный центр поддержки ОСИ и ПТ «Малахит» Мирас Карпеков. – Вообще-то на элеваторных узлах должны стоять краны. Даже если стоит заглушка, то она должна быть функцио­нальной, а здесь их лет 30 не снимали. И возникает воп­рос: как ПКСК промывали эти системы? И второй: как это все еще работало до сегодняшнего дня? Чтобы исправить ситуацию, приходится вызывать сварщиков, отрезать эти заглушки, вваривать новые резьбы и ставить краны.

Так произошло и в доме № 4 по ул. Чкалова. Сейчас многоэтажка впервые готовится к зиме силами местных жителей и помощников из ресурсного центра ОСИ. И сразу же проблема: из четырех имею­щихся в доме элеваторных узлов промыть удалось только один, на оставшихся трех заглушки не смогли сдвинуть с места. В результате жителям пришлось изрядно потратиться на покупку комплектующих и услуги специалистов.