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​​​​​​​Жить долго и интересно
Светлана Абенова

Более 40 тысяч различных услуг оказано за прошедший год пожилым казахстанцам в центрах активного долголетия (ЦАД), созданных во всех регионах республики.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения в стране действуют 37 таких досуговых учреждений, где представители старшего поколения проводят время интересно и с пользой для своего здоровья.

Здесь они занимаются лечебной физкультурой, казахской гимнастикой «Айкуне», йогой, скандинавской ходьбой, песочной арт-терапией, танцами, играют в шахматы, нарды и домино. Также пенсионеры в ЦАД повышают уровень IT-грамотности, обучаются иностранным языкам, проходят мотивационные и предпринимательские курсы. Пожилые люди с удовольствием занимаются рисованием, живописью и графикой, растениеводством, хэндмейдом и так далее.

Самый первый ЦАД был открыт четыре года назад в Алматы в рамках «дорожной карты» «Белсенді ұзақ өмір» («Активное долголетие»). А в 2021-м открылись сразу 15 центров активного долголетия: в Актобе, Балхаше (Карагандинская область), Арысе и Жетисае (Туркестанская область), Атырау и Нур-Султане. Как отметили в Минтруда, в этом же списке уже находятся Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган и ряд других городов республики. Сегодня ЦАД открываются даже в сельских населенных пунктах. Например, в поселке Первомайский Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области.

Новый центр активного долголетия в столице запус­тили месяц назад. Теперь в Нур-Султане два досуговых учреждения для пожилых людей, в районах Есиль и Байқоңыр. По словам руководителя одного из ЦАД Розы Байсалбаевой, интерес к ним со стороны старшего поколения большой, и городской акимат планирует создать такие центры во всех районах столицы. Это очень важное и нужное для нашего общества дело, считает она.

По данным местных исполнительных органов, на реализацию проектов, разработанных для центров активного долголетия, в 2021 году направлено более 738 млн тенге, оказано более 40 тыс. различных услуг. Что касается источников финансирования, то 9 имеют статус коммунальных госучреждений, остальные открыты путем размещения государственного социального заказа в неправительственных организациях. Общее количество обслуживающих ЦАД сотрудников составляет 490 человек.

В текущем году на реализацию проектов из местных бюджетов выделено 1,6 млрд тенге. Корпоративным фондом «Қамқорлық қоры» запланировано открытие дополнительных центров активного долголетия во всех регионах страны.

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