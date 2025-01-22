Жить в селе становится комфортнее

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Обеспечение аулов и сел необходимой инфраструктурой всегда в приоритете

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На днях радостные эмоции переживали жители села Малика Габдуллина Зерендинского района, где сдали в эксплуатацию современный фельдшерско-акушерский пункт, построенный всего за пять месяцев по программе модернизации сельского здравоохранения. В проект­но-сметную документацию входили строительство здания и котельной, обеспечение медицинским оборудованием, благоустройство прилегающей территории. Стоимость проекта – 187 млн тенге.

На фоне бывшего ФАПа, ютившегося десятки лет в приспособленном стареньком сельском доме с удобствами на улице, новое здание в 230 кв. м выглядит весьма презентабельно. По словам главного врача центральной районной больницы Бауржана Сыздыкова, к ФАПу прикреплены 868 жителей четырех близлежащих сел. В штате есть фельдшер, медсест­ра, акушерка и санитарка. Дважды в неделю сельчан принимает врач общей практики из сельской врачебной амбулатории (СВА) соседнего аула Канай-би.

В новом ФАПе есть оборудованные процедурный, прививочный, смотровой кабинеты, комната химизатора, здорового ребенка. Фельдшер Елена Прядко трудится в медпункте села Малика Габдуллина 42 года. На ее памяти такие кардинальные перемены в медицинской сфере их маленького села происходят впервые. Если в старом здании им порой приходилось работать при +6 градусах, то теперь все иначе. Для медиков установлен не только санузел, но и душевая кабина, есть санузел для людей с особенными потребностями. Но более всего радуют оборудованный аппаратами физио­кабинет, которого раньше не было, стерилизационный кабинет.

В кабинете химизатора установлен уникальный аппарат отечественного производства, которого нет даже в районной больнице. Кашлевая кабина, похожая на средних размеров шкаф, произведена на заводе «КазахМедИмпорт» в Петропавловске. Войдя внутрь герметично закрывающегося освещаемого пространства, пациент сдает мокроту для анализа. После того как человек выходит, внутри автоматически включается процесс обеззараживания. К слову, все строящиеся по программе модернизации СВА и ФАП на 70% оснащены оборудованием казахстанского производства.

Житель села Есенгельды Алтыбаев пришел, чтобы лично выразить слова благодарности акиму области Марату Ахметжанову, заехавшему поздравить сельчан с открытием ФАПа.

– Мы рады открытию нового медпункта, просторного, светлого, теплого. Даже сравнивать не хочется с тем, что был у нас раньше. Спасибо государству, руководству области, нашего района за внимание к нам, сельским жителям, – сказал сельчанин.

Добавим, что в рамках прог­раммы модернизации сельского здравоохранения 28 таких мед­учреждений построены в селах региона в прошлом году, десять появятся в этом году.

Не меньше радовались в этот же день и жители села Зеренда. Общественность районного центра собралась на месте строительства здания будущей детско-юношеской спортивной школы, где состоялась церемония закладки капсулы времени. Подчеркнем, что строительство Зерендинской ДЮСШ – один из первых в стране проектов, реализующихся по поручению Главы государства за счет возвращенных государству средств. То есть ДЮСШ стоимостью 2,1 млрд тенге в селе Зеренда будет построена в рамках Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

Аким области Марат Ахметжанов, обращаясь к спортивной общественности региона, депутатам и активистам района, подчеркнул:

– Проект реализуется в рамках поставленной Президентом задачи по развитию массового и детского спорта. Уверен, многофункциональный спорткомплекс станет центром притяжения для жителей всего района, местом проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Новое здание площадью более 6 тыс. кв. м будет состоять из двух блоков, где разместятся залы борьбы, бокса, два тренажерных зала и другие помещения. На улице построят большой хоккейный корт, лыжероллерную трассу.

За возведение спортивного комплекса взялась выигравшая конкурс местная компания ТОО «УК Строй». Завершить объект подрядчик планирует уже к концу текущего года. Кстати, стройматериалы, которые будут использованы, на 80% местного производства. К примеру, кирпич будут брать в ТОО «ENKI», железобетонные плиты также на кокшетауских заводах.

Праздничное мероприятие завершилось лыжным забегом. Среди участников был и 77-летний ветеран труда Елюбай Темиргалиев. На лыжах он катается уже 13 лет и с той поры, говорит, забыл обо всех недомоганиях. Аксакал выразил благодарность всем, кто уделяет внимание развитию спорта в регионах. Он уверен, строительство в Зеренде новой ДЮСШ даст большой импульс молодежи для занятий спортом.

#село #строительство #ДЮСШ #ФАП

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