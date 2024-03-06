Потасовка между водителем автобуса и пассажиром попала на видео

Подозреваемый задержан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Атырауской области

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Сообщается, что 5 марта 47-летний мужчина в общественном транспорте избил 49-летнего водителя автобуса № 22, перевозящего пассажиров в городе Атырау.

– Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причиненных водителю телесных повреждений. Подозреваемый задержан, в отношении него начато досудебное расследование по факту хулиганства, - говорится в сообщении.

Ранее также по вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев.