11 лет проведет в заключении за жестокое убийство павлодарец

Павлодарца приговорили к 11 годам лишения свободы по двум уголовным статьям, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на областной суд.

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19 сентября суд Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении М. по фактам убийства и кражи.

Судом установлено, что в июне текущего года в Павлодаре, в садоводстве «Строитель», М. на почве незначительной ссоры рукавом толстовки задушил гражданку Ш.

Он познакомился с жертвой за месяц до убийства. А после преступления похитил ее имущество на 74 500 тенге.

М. признал вину и просил не наказывать его строго.

«С учетом смягчающих обстоятельств, признания вины, а также отягчающих обстоятельств, опасного рецидива преступлений суд по совокупности преступлений назначил М. 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», – рассказали в суде.

Кроме того, в пользу потерпевшей Р. взыскан моральный вред в 5 млн тенге.