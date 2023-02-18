Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом

Жители Петропавловска заметили странного мужчину, который ходил возле рынка “Северный“. Внимание он привлек предметом, похожим на пистолет, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz



Сообщение о том, что по улице Назарбаева возле рынка ходит подозрительный мужчина с оружием в руках поступило на оперативный канал 102 УП города Петропавловска.

В итоге у 23-летнего мужчины действительно нашли и изъяли пневматический пистолет.

"Задержаны двое мужчин, у одного из которых, 23-летнего жителя областного центра, изъят предмет, похожий на пневматический пистолет. Никто не пострадал. Предмет направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ДП.