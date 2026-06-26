Житель Шымкента среди арбузов организовал наркоплантацию

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Житель Шымкента наладил на территории своего дома культивацию и изготовление наркотиков каннабисной группы - "гашиша" и "марихуаны" - от выращивания растений до расфасовки готовой продукции для реализации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД.

В ходе обыска обнаружено около 130 кустов наркосодержащих растений, замаскированных среди сельскохозяйственных культур. Также в доме и хозяйственных постройках изъято наркотическое сырье и готовая продукция, расфасованная для дальнейшего сбыта, общим весом 330 килограммов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса - за хранение в целях сбыта и культивирование наркосодержащих растений. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, возможные каналы сбыта и лица, причастные к противоправной схеме, - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

МВД подчеркивает, что работа по выявлению и пресечению фактов незаконного культивирования, производства и распространения наркотиков будет продолжена.