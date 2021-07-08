Житель Туркестанской области собирается отправить на запад страны шесть вагонов с кормом Общество 931 Любовь Доброта

Начинающий предприниматель отложил все дела, всецело переключившись на сбор кормов. Курмет признается, что видеокад­ры, запечатлевшие отощавших и еле передвигающих ноги лошадей, коров и верблюдов, лишили его покоя и сна. Молодой человек сразу же стал думать, чем и как можно помочь животным, чтобы спасти их от голодной смерти.

– Лошади, коровы, в отличие от человека, молчаливы, – проникновенно говорит Курмет Талапказы. – Они не скажут своему хозяину, что хотят есть, а просто отощают и погибнут. Мне невыносимо больно смотреть на это. Я вырос в Катон-Карагае, до 17 лет со мной рядом всегда были домашние животные. Но даже если бы не было такого тесного общения, я не остался бы безучастным в сложившейся ситуации. Так что первым моим порывом было взять косу и бежать заготавливать сено.



Курмет изначально понимал, что одному ему с масштабом бедствия не справиться, и тогда парень решил бросить клич в социальных сетях, попросив помощи у всех, кто проявил сострадание к животным и желание немедленно действовать, чтобы их спасти.

На призыв Курмета откликнулось большое число людей. Из разных регионов Казахстана и даже из других стран. К примеру, из России. Они предложили свою помощь. По большей части деньгами. За считаные дни удалось собрать миллион тенге. Суммы пожертвования оказались самыми разными – от нескольких сот до нескольких тысяч тенге.



К работе подключились также волонтеры. И не только местные. Многие из них поспешили на помощь из Алматинской и Жамбылской областей.

– Для меня страдание животного невыносимо, – говорит волонтер Назира Мусаева, одна из первых приехавшая в Шымкент из Жамбылской области. – Тем более страдающего от голода. Так что я сразу позвонила Курмету и собралась в дорогу, чтобы включиться в работу по сбору кормов.

Назира отвечает на звонки, которые не прекращаются в буквальном смысле ни днем, ни ночью. Желающих помочь кормами также оказалось немало. Животноводы, заготовившие тюки и прессы на зиму для своих буренок и скакунов, готовы поделиться запасами с фермерами Мангистау и Западно-Казахстанской области, хотя и в Южном Казахстане в этом году из-за засухи особого избытка сена и люцерны нет. Весна в регионе прошла практически без дождей. Это привело к тому, что взлетела цена на отруби и сено.



Тем не менее ситуация в регионе стабильная. В ряде районов уже собрано 100% необходимого количества кормов, чтобы обеспечить зимовку скота и не пустить поголовье под нож, хотя в целом, и этого никто не скрывает, ситуация непростая.

Например, в Туркестанской области сформирован перечень агроформирований, реализующих корма для животных, ведется работа по налаживанию прямых контактов с крестьянами. Кроме того, для стабилизации цен на корма, недопущения их дефицита между акиматами двух областей заключены меморандумы по заготовке сена в лесных угодьях и пастбищах в Улытауском районе Карагандинской области.

В то же время организуется заготовка сена в лесном фонде области, даны поручения по использованию пастбищ в Байдибекском, Сузакском и Шардаринском районах.



Но даже в такой ситуации есть много тех, кто готов поддержать животноводов Мангистау и Западно-Казахстанской области, оказавшихся в трудной ситуации. Люди предлагают разный объем кормов, кто 10 тюков, кто и все 30. Зачастую требуется транспорт, чтобы их забрать с подворья, а то и прямо с поля. Этим занимаются добровольцы, параллельно решающие вопрос транспорта и погрузчиков.



Курмет Талапказы говорит, что по-прежнему инициативная группа испытывает трудности с большегрузами для перевозки кормов. Требуются и молодые здоровые парни, готовые включиться в работу по погрузке-разгрузке сена и прессованной люцерны.

– Сначала мы хотели отправлять корма машинами, – рассказывает Курмет Талапказы. – Потом поступило предложение воспользоваться железной дорогой. Так надежнее, да и объем хороший можно сразу доставить. Когда первый вагон собрали и уже хотели грузить, нас остановили. Дескать, одного вагона на такое количество голодающих животных мало, как станут делить корма? Решили сообща, что в этих словах есть рациональное зерно, и продолжили собирать дальше. И теперь отправим сразу 6 вагонов – по одному в каждый животноводческий район Мангистауской области.

В каждом вагоне по 1 200–1 500 тюков сена и прессованной люцерны. Отправка обходится в 380 тыс. тенге за один вагон. Так что деньги нужны еще, чтобы рассчитаться за услуги железнодорожников.



Точно так же – срочно – нужны и молодые люди, умеющие косить. Курмет Талапказы объехал весь город и пригородные территории и пришел к выводу, что вокруг полно пустырей, на которых можно запросто организовать сенокос. И приступить к заготовке кормов необходимо прямо сейчас. Ведь

6 собранных вагонов надолго не хватит. Да и задача стоит не только накормить сейчас животных, но и обеспечить их кормами в предстоящую зиму, а она, судя по всему, будет очень непростой.



Курмет Талапказы и его команда не намерены останавливать свою акцию. По задумке неравнодушных людей, они смогут каждые три-четыре дня формировать вагоны и отправлять корма для спасения умирающих животных и оказания помощи терпящим бедствие скотоводам.

