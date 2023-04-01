Жителей Алматы и Алматинской области предупредили об угрозе схода лавин
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Объявлена лавинная опасность.
Синоптики объявили об угрозе схода лавин в Алматы и Алматинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В период с 1 по 4 апреля в связи с выпавшими осадками, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши, а также на фоне оттепели в Алматы прогнозируется риск схода снежных масс.
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны, предупредили синоптики.