Жители и гости Астаны смогут бесплатно проконсультироваться у врачей-онкологов

Бесплатное консультирование организовали в рамках Всемирного дня борьбы против рака головы и шеи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Национальном научном онкологическом центре 20 июля состоится День открытых дверей по раннему выявлению патологий головы и шеи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ННОЦ

Жителей и гостей Астаны приглашают на бесплатную консультацию врачей-онкологов.

Если беспокоят описанные ниже симптомы:, можно обратиться за консультацией к специалистам ННОЦ:

- небольшое уплотнение или язвочка, которая не заживает;

- болезненные ощущения при глотании;

- постоянная охриплость голоса, нарушение речи;

- гнойные выделения из носа;

- хронические полипы;

- першение в горле;

- деформация шеи или лица;

- заложенность носа или ушей.

Для получения качественного консультирования необходимо предварительно записаться к врачам-онкологам по телефону Сall-центра: 8-7172-702-911, 8-7172-702-900, либо по номеру Whatsapp +7 708 425 07 11 (только для сообщений, не для звонков) и

явиться ко времени своего приема без опоздания по адресу: г. Астана, улица Керей и Жанибек ханов, 3.

Запись ведется в будние дни (пн-пт) с 08:00 до 17:00.

Дата и время приема: 20 июля, с 09:00 до 13:00.

При себе необходимо иметь удостоверение личности и результаты предыдущих обследований (при их наличии).

По статистическим данным Министерства здравоохранения РК, в Казахстане ежегодно выявляется более 1 500 случаев опухолей головы и шеи. При этом, более 500 человек умирают от опухоли головы и шеи, добавили в ННОЦ.