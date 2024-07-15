Жители и гости Астаны смогут бесплатно проконсультироваться у врачей-онкологов

Бесплатное консультирование организовали в рамках Всемирного дня борьбы против рака головы и шеи
В Национальном научном онкологическом центре 20 июля состоится День открытых дверей по раннему выявлению патологий головы и шеи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ННОЦ
Жителей и гостей Астаны приглашают на бесплатную консультацию врачей-онкологов.
Если беспокоят описанные ниже симптомы:, можно обратиться за консультацией к специалистам ННОЦ:
- небольшое уплотнение или язвочка, которая не заживает;
- болезненные ощущения при глотании;
- постоянная охриплость голоса, нарушение речи;
- гнойные выделения из носа;
- хронические полипы;
- першение в горле;
- деформация шеи или лица;
- заложенность носа или ушей.
Для получения качественного консультирования необходимо предварительно записаться к врачам-онкологам по телефону Сall-центра: 8-7172-702-911, 8-7172-702-900, либо по номеру Whatsapp +7 708 425 07 11 (только для сообщений, не для звонков) и
явиться ко времени своего приема без опоздания по адресу: г. Астана, улица Керей и Жанибек ханов, 3.
Запись ведется в будние дни (пн-пт) с 08:00 до 17:00.
Дата и время приема: 20 июля, с 09:00 до 13:00.
При себе необходимо иметь удостоверение личности и результаты предыдущих обследований (при их наличии).
По статистическим данным Министерства здравоохранения РК, в Казахстане ежегодно выявляется более 1 500 случаев опухолей головы и шеи. При этом, более 500 человек умирают от опухоли головы и шеи, добавили в ННОЦ.