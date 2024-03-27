Жители села Коянды перекрыли дорогу: Что происходит в Акмолинской области

Фото: МЧС

«26 марта в 20.40 часов порядка 50 жителей села Коянды перекрыли дорогу возле сельского акимата. Местные жители собрались с целью привлечения внимания к вопросам противопаводковых мероприятий», - говорится в сообщении акимата Целиноградского района Акмолинской области.

К ним вышли аким района и начальник ДЧС области. В 22.00 часов все дороги были открыты. Жители разошлись.

В акимате сообщили, что вывезено порядка 150 тыс. кубометров снега. В селе Коянды очищено 9,5 тысяч метров арыков и каналов, а также 46 штук водопропускных труб. Откачено свыше 35 тысяч м3 талой воды.

Также в ведомстве отметили, что перекрытие автомобильных дорог недопустимо и является противоправным действием, которое влечет за собой ответственность.

Как сообщили в МЧС 27 марта в 7 утра, противопаводковые работы продолжаются в селе Коянды Целиноградского района.