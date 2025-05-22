Жители сразу пяти населенных пунктов области Жетысу отпраздновали открытие нового клуба

Культура
7
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В сельском округе Мусабек Коксуского района здание местного клуба было снесено еще в 1993 году из-за аварийного состояния.

Фото: акимат области Жетысу

Нового клуба, получается, люди ждали больше 30 лет. А, ведь, в округе целых пять населенных пунктов: села Мусабек и Маулимбай, станции Бахыт, Быжы и Мойынкум. И проживает в них почти две тысячи человек.

- Здание клуба общей площадью 1200 квадратных метров, – рассказали в акимате Коксуского района. – Здесь есть концертный зал на 150 мест, помещения для кружков и секций, читального зала. Обошелся государству клуб в 150 миллионов тенге. И служат в новом клубе теперь три работника культуры.

- Уверен, что новостройка станет центром культурной жизни округа, рад, что инфраструктура на селе в последние годы в нашем регионе обновляется, - сказал на церемонии введения объекта в строй аким Коксуского района Даулет Халелов.

К слову, со дня образования области Жетысу, а это три года, в ее сельских населенных пунктах введено в строй 12 объектов культуры.

- И в этом году идет в регионе строительство 9 домов культуры, одной районной библиотеки, а также капитальный ремонт 2 сельских домов культуры, - рассказали в пресс-службе акима области Жетысу.

#культура #Жетысу #клуб

Популярное

Все
Бесплатные кружки на грани закрытия
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
«Келешек мектептері»: равные условия и возможности
«Ұстаз»: поворот в профессии педагога
В «Ясной поляне» и сеют, и жнут, и... рыбачат
Роль выпускников в работе вузов: глобальные тренды и опыт
Качество жизни растет
Откровения сельского художника
Насколько реальны техногенные катастрофы?
Надежный старт
Очистить от хлама поля
Нет производств без технарей
Всем миром и со всем миром
Резонансное дело приняло новый оборот
От мундиров до радиостанций
Достоин памяти потомков
На полигон отправятся студенты
Субсидии есть, скота – нет
Истоки силы и характера
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Бесценное богатство из отходов
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Актуально и сто лет спустя
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Токаев не будет праздновать свой день рождения
Что надо знать о половых инфекциях и как избежать неприятных последствий
Глава Сената встретился с Председателем Национального Собрания Армении
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть

Читайте также

Откровения сельского художника
День работников культуры и искусства: творческие коллективы…
Святая к музыке любовь
Хранительница книжного мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]