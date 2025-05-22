В сельском округе Мусабек Коксуского района здание местного клуба было снесено еще в 1993 году из-за аварийного состояния.

Фото: акимат области Жетысу

Нового клуба, получается, люди ждали больше 30 лет. А, ведь, в округе целых пять населенных пунктов: села Мусабек и Маулимбай, станции Бахыт, Быжы и Мойынкум. И проживает в них почти две тысячи человек.

- Здание клуба общей площадью 1200 квадратных метров, – рассказали в акимате Коксуского района. – Здесь есть концертный зал на 150 мест, помещения для кружков и секций, читального зала. Обошелся государству клуб в 150 миллионов тенге. И служат в новом клубе теперь три работника культуры.

- Уверен, что новостройка станет центром культурной жизни округа, рад, что инфраструктура на селе в последние годы в нашем регионе обновляется, - сказал на церемонии введения объекта в строй аким Коксуского района Даулет Халелов.

К слову, со дня образования области Жетысу, а это три года, в ее сельских населенных пунктах введено в строй 12 объектов культуры.