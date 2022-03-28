Массивные, толщиной в десятки сантиметров наледи на тротуарах, зауженные сугробами дороги – горожане уже смирились с тем, что снег с улиц Уральска начисто уберет лишь весеннее солнце.

Почему с этим не справляются коммунальные службы, выясняли общественные активисты, адресовав на площадке областного филиала партии «AMANAT» этот вопрос не только представителям компаний-подрядчиков, но и тем, кто по своим служебным обязанностям призван контролировать чистоту и порядок.

Нынешняя зима с ее обильными снегопадами и частыми оттепелями буквально проверяла на прочность и проходимость как самих горожан, так и их технику. А потому логичный вопрос «Почему дороги не чищены?» не сходит с повестки дня вот уже несколько месяцев. Чего же не хватает коммунальным службам: усердия, техники, человеческих ресурсов?

Ответил на критику руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

– Раньше всеми работами по санитарной очистке города занималась одна компания – многоотраслевое государственное коммунальное дорожно-эксплуатационное предприятие (ДЭП). В его обязанности входило содержание в чистоте скверов, площадей, дорог, путепроводов, тротуаров, арыков и ливневой канализации. Зимой за ним был закреплен вывоз снега, летом – полив дорог, посадка, обрезка деревьев. Тендеры не проводились. Деньги выделялись напрямую в том объеме, в каком нужно. Если средства заканчивались, то вопрос дополнительного финансирования рассматривался на очередной сессии, – пояснил он.

В 2018-м ДЭП приватизировали и реорганизовали в ТОО «Жайык таза кала». До 2020 года по Уральску проводился один тендер, теперь город поделили на пять участков, в отдельные лоты определены поселки Зачаганск, Желаево, Деркул и Круглоозерное, чтобы каждый акимат точечно занимался своей территорией и сам определял подрядчика.

Этот метод избрали для того, чтобы по разным лотам могли участвовать разные подрядчики. В прошлом году провели конкурс по санитарной очистке города на 2021–2023 годы. Из пяти лотов четыре у ТОО «Жайык таза кала», пятый выиграла компания из Алматы.

Переход к трехгодичным договорам, казалось бы, благо для бизнеса, компании обеспечены работой на несколько лет. Но тендер не учел ни кризиса, ни инфляции. За это время солярка подорожала почти в два раза. Вся спецтехника – российская и белорусская. В связи с внешнеполитической ситуацией валютный курс скачет, ценовые предложения на запчасти на 40–50% выше прежних, и дают их лишь на два дня.

Как считают в отделе ЖКХ, проб­лему нужно решать на законодательном уровне. Когда из-за пандемии произошел резкий скачок цен на стройматериалы, было принято решение проводить корректировки проектно-сметной документации, если стоимость выполненных работ превышает смету на 10%.

– У нас только текущий ремонт и содержание, компании работают по калькуляции. А значит, никакого дополнительного финансирования не предусмотрено, – отметил Жандос Дуйсенгалиев.

В целом на три года на санитарную очистку Уральска выделено свыше 4 986 млрд тенге. Из них на прошлый год – более 1 328 млрд тенге, на текущий – свыше 1 828 млрд, на 2023-й – около 1 829 млрд тенге.

Финансирование на содержание автомобильных дорог местного значения выделяется согласно утвержденному приказу и. о. министра по инвестициям и развитию РК от 17.06.2015 г. № 711. По Уральску средства выделены по нормативам 2003 года. По нормативам текущего года эта сумма с НДС должна составить 9,4 млрд тенге.

– Если бы у нас были заложены в тендере эти средства, мы бы имели право требовать от подрядчиков идеальной работы. То есть зимой чистить снег до асфальта. Или, к примеру, по нормативу в сутки полив дорог нужно проводить 20 раз, по факту требуем два-три раза. Если будем требовать по нормативам, деньги по договору, предусмотренные на год, подрядчик освоит за пару месяцев, – прокомментировал глава отдела ЖКХ, ПТ и АД. – И еще один нюанс – сейчас показатель убираемой протяженности дорог 615 километров. Он не менялся с 2017 года. Но город строится, вмес­те с новыми домами, социальными объектами вводятся в эксплуатацию новые дороги, тротуары.

– Согласно инвентаризации сейчас в обслуживании появилось уже около 700 километров дорог. Исходя из нормативов, на их содержание областной центр должен выделять свыше 10 миллиардов тенге. Ну не можем мы весь бюджет города пус­тить на содержание дорог, – говорят в горакимате. – А как же тогда освещение, благоустройство, озеленение, культура и спорт?

По итогам прошлого года объем городского бюджета с трансфертами составил 42 млрд тенге, что на 5% ниже 2020-го (44,2 млрд тенге). Основная его часть была направлена в сферу жилищно-коммунального хозяйства – 14,8 млрд тенге и строительства – 11,6 млрд, а также на социальную защиту – 3,9 млрд тенге.

На текущий год бюджет города утвержден в объеме чуть более 37,4 млрд. На ЖКХ расходы вновь сократились – до 8,3 млрд тенге.