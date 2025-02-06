Жительница области Абай покорила самую высокую вершину Антарктиды

Общество
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Жамиля Баширова из Бескарагайского района покорила самую высокую точку сурового и холодного континента – массив Винсон в Антарктиде.

фото предоставлено Жамилей Башировой

Ее увлечение альпинизмом началось во время пандемии, когда она стала ходить в горы вместе с опытным альпинистом Алексеем Криворучко, который семь раз покорял пик Ленина. Те восхождения вдохновили ее на покорение новых вершин. Позже она начала изучать основы альпинизма под руководством мастера спорта РК, инструктора первой категории по альпинизму Александра Софрыгина в горном клубе Q14 Mountain Club.

За три года Жамиля достигла значительных успехов и покорила ряд знаменитых вершин мира. Среди них – высшая точка Европы Эльб­рус (5 642 м), самая высокая гора Южной Америки Аконкагуа (6 962 м), а также пик Ленина (7 134 м) в Кыргызстане, на который она поднималась дважды. В прошлом году ей удалось подняться на гору Лобуче (6 119 м) и на высочайшую вершину мира – Эверест (8 848 м).

Теперь в ее активе и массив Винсон – самая высокая точка Антарктиды. Эта гора, ставшая известной лишь в 1957 году, названа в честь американского политика Карла Винсона. До сегодняшнего дня вершину покорили чуть более тысячи альпинистов, и теперь среди них есть и наша землячка.

Добавим, что на массиве Винсон даже во время полярного дня – с ноября по январь – температура достигает от -40 до -70 градусов, а сильные ветры создают дополнительные трудности для альпинистов.

#Антарктида #Жамиля Баширова #Винсон

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