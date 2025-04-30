Она получала их посредством почты из США

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На имя казахстанки из США международной почтой поступали наркотические средства, замаскированные под бытовую продукцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

В зоне таможенного контроля АО «Казпочта» в Астане было изъято 1,2 кг гашишного масла. Кроме того, при обыске по месту проживания обвиняемой в Алматы обнаружено 4,38 грамма расфасованного мефедрона.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны признал обвиняемую виновной в контрабанде и сбыте наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере. Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.