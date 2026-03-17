В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области состоялось чествование жительницы региона, проявившей гражданскую ответственность в экстремальной ситуации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

За неравнодушие и оказанную помощь людям во время сильной метели на автодороге «Аксу–Павлодар» начальник ДЧС области Рустамбек Амрин вручил Марии Бедриной благодарственное письмо и памятный подарок.

Напомним, в марте этого года, в условиях сильного бурана и практически нулевой видимости, Мария Бедрина пешком преодолела около четырёх километров по заснеженной трассе. Она помогала автомобилистам выбраться из снежного плена, направляя колонну машин.

Ее поступок является ярким примером смелости и высокой гражданской ответственности.