Девушки из Астаны и Павлодарской области "работали" закладчицами в Атырау

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Кунапия Гульмира
корреспондент

300 доз наркотиков изъяли у двух закладчиц в Атырау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в Атырауской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности задержали двух молодых жительниц Астаны и Павлодарской области за сбыт "синтетики" через закладки.

- При досмотре места жительства подозреваемых изъят сверток с наркотиками, а 29 свертков фигурантками были спрятаны в разных частях города. Установлено, что изъятое вещество является наркотиком а-PVP, который содержит около 300 доз, – отметили в полиции.

Выяснилось, что девушки в ноябре прошлого года приехали в Атырау для "работы" по закладе синтетических наркотиков с помощью интернета. 

Подозреваемые содержатся под стражей. Начато досудебное расследование.
 

#полиция #наркотики #Атырау #девушки #закладчики

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