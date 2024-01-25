Девушки из Астаны и Павлодарской области "работали" закладчицами в Атырау

300 доз наркотиков изъяли у двух закладчиц в Атырау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в Атырауской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности задержали двух молодых жительниц Астаны и Павлодарской области за сбыт "синтетики" через закладки.

- При досмотре места жительства подозреваемых изъят сверток с наркотиками, а 29 свертков фигурантками были спрятаны в разных частях города. Установлено, что изъятое вещество является наркотиком а-PVP, который содержит около 300 доз, – отметили в полиции.

Выяснилось, что девушки в ноябре прошлого года приехали в Атырау для "работы" по закладе синтетических наркотиков с помощью интернета.

Подозреваемые содержатся под стражей. Начато досудебное расследование.

