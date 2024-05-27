Жителя Конаева арестовали на 7 суток за оскорбление полицейских

Нарушитель находился в состоянии алкологольного опьянения, сообщает Kazpravda.kz
23 мая патрульные полицейские Конаева прибыли на вызов в одно из игровых заведений областного центра, сообщивших о мужчине в нетрезвом состоянии, создающем угрозу общественному порядку.
По приезду на место гражданин не только вел себя агрессивно, но и позволял себе выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции. Ситуация быстро накалилась, когда мужчина начал проявлять физическую агрессию.
Оценив обстановку, полицейские приняли решение использовать навыки самообороны, благодаря которым мужчину удалось обезвредить и задержать.
Нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В отношении него составлен адмпротокол за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и мелкое хулиганство.
По решению суда правонарушитель арестован на 7 суток.
«Проявленные нашими патрульными профессионализм и самообладание позволили избежать серьезных последствий. Мы всегда стремимся решать конфликтные ситуации с минимальными рисками для всех участников», – подытожил начальник городского управления полиции Улан Садыков.